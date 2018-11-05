ÖZET İZLE | Göztepe 2-0 Rizespor özet izle goller izle | Göztepe - Rizespor maç özeti

Göztepe - Çaykur Rizespor şifresiz özet izle... Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Bornova Stadı'nda 'nda oynanan karşılaşma 2-0 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u Yasin ve Alpaslan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan geçit vermedi.

25. dakikada Boldrin son çizgiden penaltı noktasında bulunan Samudio'ya aktardı. Samudio'nun sert vuruşunda Beto topu kornere çeldi.

29. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Yasin kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

37. dakikada Borges'in pasında topla buluşan Jerome'un ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan topu kornere tokatladı.

45+1. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Samudio'nun kafasında meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Mehmet'in sol taraftan yaptığı ortaya Göztepe ceza sahası içinde Saadane vurdu, top auta çıktı.

69. dakikada Halil Akbunar'ın sert ortasında kaleye yönelen topu Gökhan kornere çeldi.

80. dakikada topla beraber ceza sahasına sokulan Alpaslan, rakibini geçip düzgün bir plase vuruşla ağları sarstı. 2-0

Stat: Bornova

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Göztepe: Beto, Berkan, Reis, Titi, Gassama, Poko, Borges, Castro (Alpaslan dk. 64), Halil, Yasin (Gouffran dk. 89 ?), Jerome (Cikalleshi dk. 63)

Yedekler: Göktuğ, Hakan, Ngando, Yalçın, Tayfur, Samed Ali

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Çaykur Rizespor: Gökhan, Mehmet, Saadane, Brabec, Koray, Robin, Boldrin, Ali Çamdalı (Mustafa dk. 84 ?), Aminu (Süleyman dk. 82), Samudio, Muriç (Gladkyy dk. 64)

Yedekler: Ujkani, Cihan, Traore, Jach, Petrucci, Fink, Eren

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Yasin (dk. 29), Alpaslan (dk. 80) (Göztepe)

Sarı kart: Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor)