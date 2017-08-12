ÖZET İZLE: Göztepe 2-2 Spor Toto Süper Lig maçı geniş özet ve golleri

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe, Fenerbahçe ile karşılaştı. Her iki takımda ilk puan kayıplarını yaşadı. Maçta karşılıklı atılan 4 gol vardı.Göztepe Fenerbahçe maçının geniş özeti ve golleri haberimizde… İşte Göztepe Fenerbahçe maçının detayları...

GÖZTEPE 2-2 FENERBAHÇE

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada İsmail Köybaşı'nın pasında, ceza sahasında topla buluşan Alper, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

8. dakikada Andre de Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1

21. dakikada Velbuena'nın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Beto'da kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Robin van Persie'nin kullandığı serbest vuruşta top barajda kaldı.

53. dakikada Yoan Gouffran'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Volkan'da kaldı.

58. dakika Oscar Scarione, savunmayı çalımlayarak ceza sahasına giren Oscar'ın şutunda top ağlara gitti. 2-1

64. dakika Valbuena'nın ortasında ceza sahası içinde Skrtel'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2



Stat: Bornova

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Çimen xx

Göztepe: Beto xx, Sabri xx, Leo, Rotman xx, Castro xxx, Kadu xx, Peybernes xxx, Scarione xx (Doğanay Kılıç dk. 90 ?), Gouffranxx (Halil Akbunar dk. 77 x), Jahovic xx, Ghilas xxx (Tayfur Bingöl dk. 90 x)

Yedekler: Günay Güvenç, Elessa, Segbefıa, Tanju Kayhan, Hakan Çinemre, Muhammed Enes Durmuş, Ömer Hasan Şişmanoğlu

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx, Mehmet Topal xxx, İsmail xxx, Alper xxx, Persıe xx (Ahmethan Köse dk. 68 x), Dirar xx (Chahechouhe dk. 68 x), Valbuena xxx, Neustaedter xx (Muhammed Samed dk. 85 ?), Skrtel xx, Souza Dias xx

Yedekler: Kameni, Hasan,Ozan, Şener, Salih, Erten, Oğuz

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Alper (dk. 5), Oscar Scarione (dk.58) (Göztepe), Castro (dk. 8) Martın Skrtel (dk. 64) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Rotman, Sabri, Andre de Castro (Göztepe)

Volkan'la Sabri yine el sıkışmadı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında İzmir'de oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesi Volkan Demirel ile Sabri Sarıoğlu yine el sıkışmadı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kavga ettikten sonra arası düzelmeyen iki oyuncu, Göztepe - Fenerbahçe maçından önce de el sıkışmadı.

İki oyuncu geçtiğimiz sezonda karşı karşıya geldikleri karşılaşmalarda el sıkışmamıştı.