ÖZET İZLE: Göztepe 3-3 Osmanlıspor Maç Özeti İzle ! Göztepe Osmanlı maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe ile Osmanlıspor karşılaştı. Göztepe Osmanlıspor maçı 3-3 bitti.
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Maçtan dakikalar
7. dakika Özer Hurmacı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
23. dakika ceza sahası dışı sağ çaprazından Goufran’ın pasıyla kale önünde topla buluşan Demba Ba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
33. dakika Demba Ba ceza sahası içerisinde çalımın ardından rakip kaleyi yokladı, Karcemarskas golü son anda önleyerek topu kornere çeldi.
35. dakika sağ kanattan Castro'nun içeri çevirdiği topa Gouffran'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
43. dakika Vrsajevic'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortada ön direkte Kosanovic'in uzaklaştırmak istediği top Özer Hurmacı'nın önünde kaldı. Özer'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
59. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Aminu'nun kaleci Beto'dan sıyrıldıktan sonra pasında arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Sokol Cikalleshi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
70. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda, Sabri Sarıoğlu ortasını Osmanlıspor savunması ön direkte kafayla uzaklaştırdı.
76. dakikada ceza yayı üzerinden Demba Ba'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
78. dakikada savunma arkasına gönderilen pasla sağ çaprazda buluşan Aminu, ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleci Beto'dan sıyrıldı. Daha sonra Aminu'nun yaptığı vuruşta kale çizgisinin hemen önünden Wallace Reis uzaklaştırdı.
84 dakikada Andre Castro'nun pası ile ceza sahasının içerisi sol çaprazda topla buluşan Gouffran'ın çektiği şut kaleci Karcemarskas'tan döndü. Kaleciden dönen topu takip eden Andre Castro'nun çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2
90. dakikada Reis'in Cikalleshi'yi ceza sahası içinde yaptığı hareket sonucunda karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada Cikalleshi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3
Stat: Bornova
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Göztepe: Beto xxx, Adama Traore xx, Tanju Kayhan xx, Milos Kosanovic xx, Kadu xx, Rotman xx, Castro xx, Selçuk xx, Halil Akbunar xx, Gouffran xxx, Demba Ba xxx
Yedekler: Günay, Scarione, Ngando, Doğanay Kılıç, Muhammed Enes, Tayfur, Ghilas, Sabri, Wallace Reis, Kerem Atakan Kesgin
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Osmanlıspor: Karcemarskas x, Avdija Vrsajevıc xx, Serdar Gürler xx, Özer Hurmacı xxx, Tiago Pinto xx, Mehmet Batdal xx, Aminu Umar xx, Ceyhun Gülselam xx, Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu xx, Tortol Lumanza xx
Yedekler: Hakan Arıkan, Mehmet Güven, Lawal, Maxso, Regatin, Cikalleshi, Luiz Carlos, Muhammed Bayır, Sharafabad, Anıl Karaer
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Demba Ba (dk. 23) (Göztepe), Gouffran (dk. 35) (Göztepe) Özer Hurmacı (dk. 43) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Avdija Vrsajevıc (Osmanlıspor)
Ali Gözeten - Atakan Şen