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ÖZET İZLE: Göztepe 5-0 Karabükspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Göztepe Karabük kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Göztepe Karabük ile karşı karşıya geldi. Göztepe Karabük maç özeti ve golleri izle. Göztepe Karabük maçı kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Göztepe 5-0 Karabükspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Göztepe Karabük kaç kaç bitti?

27 Nisan 2018 22:54

Spor Toto Süper Lig’de 31. haftanın açılış karşılaşmasında Kardemir Karabükspor’u konuk eden Göztepe karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı. Göztepeli taraftarlar, 67. dakikada Halil’in yerine oyuna giren Demba Ba’yı topla her buluşmasında ıslıklarken, ‘Burası Göztepe Beşiktaş değil’ şeklinde tempo tuttu. Karşılaşmayı tribünden takip eden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Ba’yı ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

53. dakikada Göztepe ceza sahasına sokulan Hakan Aslantaş, Schweclen’i çalımlayıp şutunu çekti, kaleci Beto direk dibinden topu çıkardı.

58. dakikada Kardemir Karabükspor savunmasından seken topu önünde bulan Halil Akbunar’ın şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanının dışına çıktı.

64. dakikada ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Enes Durmuş’un şutunda top direğe çarpıp Ghilas’ın önüne düştü. Cezayirli golcü de meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı ve farkı 3’e çıkardı. 3-0

75. dakikada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Sabri Sarıoğlu’nun şutunda top direğin yanından auta çıktı.

76. dakikada Alican Karadağ’ın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta Beto topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

77. dakikada Ngando’nun pasıyla topla buluşan Demba Ba’nın içeriye çevirdiği topla buluşan Ghilas müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi. 4-0

80. dakikada Andre Castro’nun pasında topla buluşan Demba Ba dönüp vurdu ve farkı 5’e çıkardı. 5-0

Stat: Bornova

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ali Saygın Ögel xx, Samet Çavuş xx

Göztepe: Beto xx, Sabri Sarıoğlu xx, Kosanovic xx, Wallace xx, Schweclen xx, Poko xx, Castro xx (Doğanay Kılıç dk. 81 x), Ngando xxx, Halil Akbunar xx (Demba Ba dk. 67 xx), Gouffran xx (Enes Durmuş dk. 46 xx), Ghilas xxx

Yedekler: Günay Güvenç, Rotman, Scarione, Selçuk Şahin, Tanju Kayhan, Tayfur Bingöl, Ömer Şişmanoğlu

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Talha Sanuç xx, Hakan Aslantaş xx, Kravchenko xx, İshak Doğan xx, Alican Karadağ xx, Murat Akın xx (Berkay Yılmaz dk. 81 x), Cem Özdemir xx (Yusuf Akbulut dk. 69 x), Bliznichenko xx, Leandrinho xx (Ahmet Karadayı dk. 81 x), Ergin Keleş xx

Yedekler: Furkan Kaçar, Can Sıkılmaz

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Ngando (dk. 11 ve 45), Ghilas (dk. 63 ve 77), Demba Ba (dk. 80) (Göztepe)

Sarı kart: Talha Sanuç (Kardemir Karabükspor)  

Tolga Tahçı - Ali Gözeten
 

 

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