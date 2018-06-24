ÖZET İZLE | İngiltere - Panama özet izle goller izle

İngiltere - Panama karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Panama karşı karşıya geldi.

G Grubu'nda oynanan karşılaşmada İngiltere rakibini 6-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Stones (2), Kane (3) ve Lingard kaydetti. Panama'nın tek golü ise Baloy'dan geldi.

Bu sonucun ardından İngiltere puanını 6'ya çıkarttı ve Belçika ile birlikte gruptan çıkmayı başardı. Panama ise puansız kaldı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti.

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