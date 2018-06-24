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ÖZET İZLE | İngiltere - Panama özet izle goller izle

İngiltere - Panama... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Panama karşı karşıya geldi. İşte İngiltere - Panama karşılaşmasının geniş özeti ve karşılaşmanın detayları...

ÖZET İZLE | İngiltere - Panama özet izle goller izle

24 Haziran 2018 16:58

İngiltere - Panama karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Panama karşı karşıya geldi.

G Grubu'nda oynanan karşılaşmada İngiltere rakibini 6-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Stones (2), Kane (3) ve Lingard kaydetti. Panama'nın tek golü ise Baloy'dan geldi.

Bu sonucun ardından İngiltere puanını 6'ya çıkarttı ve Belçika ile birlikte gruptan çıkmayı başardı. Panama ise puansız kaldı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti.

İNGİLTERE - PANAMA KARŞILAŞMASININ GENİŞ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
 

 

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