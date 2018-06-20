Diğer
Kategoriler

ÖZET İZLE | İran - İspanya özet izle goller izle

İran - İspanya... 2018 Dünya Kupası'nda İran ile İspanya karşı karşıya geldi. İşte İran İspanya karşılaşmasının özeti ve detayları...

ÖZET İZLE | İran - İspanya özet izle goller izle

20 Haziran 2018 22:50

İran - İspanya... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İran ile İspanya karşı karşıya geldi.

B Grubu'nda oynanan mücadeleyi İspanya 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Boğalar'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Diego Costa kaydetti.

İRAN'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan İran'ın 61. dakikada bulduğu gol Video Hakem Sistemi (VAR) ile iptal edildi.

Bu sonucun ardından İspanya puanını 4'e yükseltti. İran ise 3 puanda kaldı.

Grubun son haftasında İspanya, turnuvaya veda eden Fas ile karşılaşacak. İran ise Portekiz ile kozlarını paylaşacak.

İRAN - İSPANYA KARŞILAŞMASININ ÖZETİNİ  İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç