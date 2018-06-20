ÖZET İZLE | İran - İspanya özet izle goller izle

İran - İspanya... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İran ile İspanya karşı karşıya geldi.

B Grubu'nda oynanan mücadeleyi İspanya 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Boğalar'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Diego Costa kaydetti.

İRAN'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan İran'ın 61. dakikada bulduğu gol Video Hakem Sistemi (VAR) ile iptal edildi.

Bu sonucun ardından İspanya puanını 4'e yükseltti. İran ise 3 puanda kaldı.

Grubun son haftasında İspanya, turnuvaya veda eden Fas ile karşılaşacak. İran ise Portekiz ile kozlarını paylaşacak.

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