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ÖZET İZLE | İran - Portekiz özet izle goller izle

İran - Portekiz... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İran ile Portekiz karşı karşıya geldi. İşte İran Portekiz karşılaşmasının geniş özeti ve detayları...

ÖZET İZLE | İran - Portekiz özet izle goller izle

25 Haziran 2018 22:50

İran - Portekiz karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İran ile Portekiz karşı karşıya geldi.

B Grubu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Portekiz'in golü Ricardo Quaresma'dan gelirken, İran'ın golü ise 90. dakikada penaltıdan Ansarifard'ın ayağından geldi.

QUARESMA'DAN TRİVELA

Portekiz'in maçtaki tek golünü Beşiktaşlı Ricardo Quaresma kaydetti. Yıldız futbolcu ilk yarının son anlarında kendine has bir trivela vuruşu yaparak takımının maçtaki tek golüne imzasını attı.

RONALDO PENALTI KAÇIRDI

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, karşılaşmada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ronaldo'nun vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

SON DAKİKADA VAR DEVREYE GİRDİ

Mücadelenin son anlarına Portekiz 1-0 önde girerken, Video Hakem Sistemi ile İran penaltı kazandı. İran'da topun başına geçen Ansarifard topu ağlara gönderdi ve takımına 1 puan kazandırdı.

İRAN'A YETMEDİ

İran son dakikada penaltıdan gol bulsa da bu gol gruptan çıkmak için yeterli olmadı. İran grubu üçüncü sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.

RAKİP URUGUAY

B Grubu'nu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Portekiz'in rakibi Uruguay oldu. A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Uruguay, bir sonraki turda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

İRAN - PORTEKİZ KARŞILAŞMASININ GENİŞ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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