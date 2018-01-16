ÖZET İZLE: İstanbulspor 0-1 Fenerbahçe Maçı Özeti ve Golleri İzle|İstanbulspor Fenerbahçe kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş karşılaşmasında İstanbulspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşma 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.Bu skorla Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Maçtan dakikalar

23. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aatif direkt kaleye gönderdi ancak top az farkla auta gitti.

37. dakikada Ali Dere orta sahadan aldığı topla, sağdan hareketlenen Muhammed Demirci’yi gördü. Bu futbolcu kale sahası içine çevirmek istedi ancak Kameni son anda topu kontrol etti.

45. dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Fernandao, Alper Potuk’u gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

84. dakikada Ali Dere’nin sağdan yaptığı ortada Onur’dan önce son anda Fenerbahçe savunması araya girerek mutlak bir golü önledi.

89. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Giuliano yerden düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. 0-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Baki Tuncay Akkın xx, Ali Saygın Ögel xx

İstanbulspor: Okan xx, Yalçın xx, Wellington xxx, Oğuzhan xx, Zeki xx, Muhammed xxx, Kubilay xx, Eslem xxx, Ali xxx, Kojic xxx, Zafer x

Yedekler: Umut, Mehmet Yeşil, Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic, Halil Yılmaz, Bougouhi, İbrahim Halil Çolak, Tuncer

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Fenerbahçe: Kameni xxx, Isla xx, Neustadter xx, Yiğithan x (Skrtel dk. 20 xx), Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Samed xx, Alper x, Aatif xx, Oğuz Kağan xx, Fernandao x

Yedekler: Volkan, İsmail, Dirar, Giuliano, Eljif Elmas, Valbuena, Erten, Serhat, Soldado

Teknik Direktör: Aykut Kocaman