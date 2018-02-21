ÖZET İZLE: İstanbulspor 1-0 Manisaspor Maç Özeti ve Golleri İzle |İstanbulspor Manisaspor kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Grand Medical Manisaspor’u 1-0’lık sonuçla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

31. dakikada Onur Ergün’ün pasında Zafer, topu önündeki Kojic’e indirdi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Kojic’in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Göktuğ’dan döndü. Dönen topu takip eden Bougouhi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bougouhi’nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta gitti.

55. dakikada Kubilay’ın savunma arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Zafer’in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Göktuğ’da kaldı.

68. dakikada Muhammet Demirci’nin ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan İbrahim Yılmaz, Onur Ergün’e indirdi. Onur’un dokunuşunda meşin yuvarlak Kojic’in önünde kaldı. Kojic'in yaptığı vuruşta top direğin yanından auta gitti.

77. dakikada Muhammet Demirci’nin savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İbrahim Yılmaz’ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Göktuğ’da kaldı.

90+6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim Yılmaz’a Ümit Yasin’in yaptığı yaptığı müdahaleyi hakem Alper Çetin penaltı olarak değerlendirdi.

90+7. dakikada İbrahim Çolak, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Göktuğ’un sağından ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alper Çetin xx, Özgür Ertem xx, Mehmet Ali Akkor xx

İstanbulspor: Okan xx, Mehmet Zeki xx, Eslem xx, Wellington xx, Tuncer xx, Muhammed Demirci xx (Halil Çolak dk. 84 xx), Kubilay xx, Onur Ergün xx, Zafer xx, Kojic xx (İbrahim Yılmaz dk. 68 x), Bougouhi xx (Cajic dk. 63 x)

Yedekler: Umut, Onur Kolay, Oğuzhan, Halil, Muhsin, Ali Dere

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Grand Medical Manisaspor: Göktuğ xx, Kemal xx, Berk xx, Ümit Yasin xx, Mikic xx, Kağan Miray xx (İlkay dk. 83 ?), Bakaki xx (Ömer Atiş dk. 90+1 ?), Uğur xx (Akın dk. 57 x), Perovic xx, Asım xx, Alper xx

Yedekler: Deniz, Abdulkadir, Ulaş Doğu, Ömer Buğdaycı

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Gol: İbrahim Çolak (dk. 90+7 pen.)

Kırmızı kart: Mikic (dk. 90+9) (Grand Medical Manisaspor)

Sarı kartlar: Alper, Perovic, Göktuğ (Grand Medical Manisaspor)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

