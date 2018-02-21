Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • ÖZET İZLE: İstanbulspor 1-0 Manisaspor Maç Özeti ve Golleri İzle |İstanbulspor Manisaspor kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: İstanbulspor 1-0 Manisaspor Maç Özeti ve Golleri İzle |İstanbulspor Manisaspor kaç kaç bitti?

İstanbulspor Manisaspor maç özeti ve golleri izle bu haberde. Spor Toto 1.Lig’in 23. haftasında İstanbulspor ile Manisaspor karşılaştı. İstanbulspor Manisaspor maçı kaç kaç bitti? İstanbulspor Manisaspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: İstanbulspor 1-0 Manisaspor Maç Özeti ve Golleri İzle |İstanbulspor Manisaspor kaç kaç bitti?

21 Şubat 2018 21:26

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Grand Medical Manisaspor’u 1-0’lık sonuçla mağlup etti.

KARŞILAŞMANI GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

31. dakikada Onur Ergün’ün pasında Zafer, topu önündeki Kojic’e indirdi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Kojic’in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Göktuğ’dan döndü. Dönen topu takip eden Bougouhi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bougouhi’nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta gitti.

55. dakikada Kubilay’ın savunma arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Zafer’in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Göktuğ’da kaldı.

68. dakikada Muhammet Demirci’nin ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan İbrahim Yılmaz, Onur Ergün’e indirdi. Onur’un dokunuşunda meşin yuvarlak Kojic’in önünde kaldı. Kojic'in yaptığı vuruşta top direğin yanından auta gitti.

77. dakikada Muhammet Demirci’nin savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İbrahim Yılmaz’ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Göktuğ’da kaldı.

90+6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim Yılmaz’a Ümit Yasin’in yaptığı yaptığı müdahaleyi hakem Alper Çetin penaltı olarak değerlendirdi.

90+7. dakikada İbrahim Çolak, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Göktuğ’un sağından ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alper Çetin xx, Özgür Ertem xx, Mehmet Ali Akkor xx

İstanbulspor: Okan xx, Mehmet Zeki xx, Eslem xx, Wellington xx, Tuncer xx, Muhammed Demirci xx (Halil Çolak dk. 84 xx), Kubilay xx, Onur Ergün xx, Zafer xx, Kojic xx (İbrahim Yılmaz dk. 68 x), Bougouhi xx (Cajic dk. 63 x)

Yedekler: Umut, Onur Kolay, Oğuzhan, Halil, Muhsin, Ali Dere

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Grand Medical Manisaspor: Göktuğ xx, Kemal xx, Berk xx, Ümit Yasin xx, Mikic xx, Kağan Miray xx (İlkay dk. 83 ?), Bakaki xx (Ömer Atiş dk. 90+1 ?), Uğur xx (Akın dk. 57 x), Perovic xx, Asım xx, Alper xx

Yedekler: Deniz, Abdulkadir, Ulaş Doğu, Ömer Buğdaycı

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Gol: İbrahim Çolak (dk. 90+7 pen.)

Kırmızı kart: Mikic (dk. 90+9) (Grand Medical Manisaspor)

Sarı kartlar: Alper, Perovic, Göktuğ (Grand Medical Manisaspor) 

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

Etiketler: İstanbulspor Manisaspor golleri izle, İstanbulspor Manisaspor özet izle

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç