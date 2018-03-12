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ÖZET İZLE: İstanbulspor 1 - 2 Ankaragücü Maç Özeti ve Golleri İzle | İstanbul Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor evinde Ankaragücü’nü ağırladı. İstanbulspor Ankaragücü maçı geniş özeti ve golleri izle. İstanbulspor Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? İşte düm detaylar...

ÖZET İZLE: İstanbulspor 1 - 2 Ankaragücü Maç Özeti ve Golleri İzle | İstanbul Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?

12 Mart 2018 20:06

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor evinde Ankaragücü’nü ağırlıyor. Müsabaka Ankaragücün’nün 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİNİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ... 

Maçtan dakikalar

25. dakikada sağ kanattan Zeki’nin ceza sahası içine yerden açtığı ortada İbrahim’in yaptığı vuruşta top savunmaya çarpıp kornere çıktı. 

29. dakikada Enes’in sağ kanattan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Umut’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Cajic’in sağ kanata verdiği pasta topla buluşan Zeki’nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zafer’in şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

45. dakikada sağ kanata gelen uzun topla buluşan Cajic’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

62. dakikada Eslem’in sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Onur Kolay’ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kornere çeldi.

72. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gençer’in yaptığı röveşatada topla buluşan İlhan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

78. dakikada Eslem’in ceza sahası içerisine verdiği pasta topla buluşan Kojic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

89. dakikada Erdem’in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Kehinde’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx
İstanbulspor: Okan xx, Zeki xx, Yalçın xx, Kubilay xx, Oğuzhan xx (Kojic dk. 75 xxx), Onur Kolay xx (Ali dk. 75 x), Onur Ergün xx, Eslem xx, Zafer xx, Cajic xxx (Yusuf dk. 85 ?), İbrahim xx
Yedekler: Umut, Mehmet, Wellington, Halil, Muhsin, Bougouhi, Tuncer
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Ankaragücü: Altay xx, Ferhat xx, Yusuf xx, Alihan xx, Erdem xx, Abdülkadir xx (Gençer dk. 53 x), Arif xx, Enes xx (Kenan dk. 67 x), İlhan xxx, Umut xx (Kehinde dk. 86 xx)
Yedekler: Korcan, Mahmut, Mehmet, Ahmet, Szukala
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: İlhan (dk. 72), Kehinde (dk. 89) (Ankaragücü), Kojic (dk. 78) (İstanbulspor)
Kırmızı Kart: Zafer (dk. 90+2) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: İlhan, Sedat, Gençer (Ankaragücü), Yalçın, İbrahim (İstanbulspor)  

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın
 

 

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