ÖZET İZLE: İstanbulspor 2-1 Ümraniyespor Maçı Özeti ve Golleri İzle | İstanbulspor Ümraniyespor kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
37. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Mücahit’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
48. dakikada Cajic’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Halil’in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
50. dakikada Bahadır’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Emircan’ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Okan’a çarparak kornere çıktı.
55. dakikada Cajic’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onur Kolay’ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
59. dakikada İbrahim Akdağ’ın ortasında Merthan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan’da kaldı.
71. dakikada sağ kanattan Oğuzhan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İbrahim’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
90+1. dakikada ceza sahası dışından Oğuz Ceylan’ın içeri çevirdiği topa Rangelov’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan’dan geri döndü. Dönen topu takip eden Merthan filelerle buluşturdu. 2-1
İstanbulspor Ümraniyespor Maçı Özeti ve Golleri İzle
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ali Şansalan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Abdullah Bora Özkara xx
İstanbulspor: Okan xx, Mehmet Zeki xx, Wellington xx, Yalçın xx, Oğuzhan xx, Onur Kolay xx, Onur Ergün xx, Cajic xx (Eslem dk. 84 ?), Halil xxx (Yusuf dk. 79 x), Ali Dere xx, İbrahim xx (Kojic dk. 86 ?)
Yedekler: Umut, Duhan, Muhammet Demirci, Kubilay, Muhsin, Kojic, Bougouhi, Zafer Şensoy
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Ümraniyespor: Burak xx, Oğuz xx, Appindangoye xx, Merthan xxx, Mücahit xx, Bulut x (Timur dk. 69 x), İbrahim xx, Vasilogiannis xx, Emircan xx (Samet dk. 80 ?), Bahadır xx (Serdar Özbayraktar dk. 62 x), Rangelov xx
Yedekler: Metin, Mustafa, Mehmet Sedef, Tarık Tekdal, Kerem
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Goller: Halil (dk. 48) Onur Kolay (dk. 55) (İstanbulspor), Merthan (dk. 90+1) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Ali Dere (İstanbulspor), Appindangoye, Bulut (Ümraniyespor)
Bora Akyol - Uygar Aydın