ÖZET İZLE: İstanbulspor 2-2 Erzurumspor Maç Özeti ve Golleri İzle | İstanbulspor Erzurumspor kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.
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Maçtan dakikalar
10. dakikada sağ kanattan Burhan Eşer’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Erhan’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Okan’da kaldı.
18. dakikada İstanbulspor savunmasının yaptığı pas hatasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Scuk’un ceza sahasına ortasında kale önünde Nobre’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
30. dakikada Muhammed’in ara pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Zafer’in kaleciyi çalımlamak isterken açısı daraldı. Dar açıda vuruşunu yapan Zafer’in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
32. dakikada sağ taraftan Mehmet Zeki’nin içeri çevirdiği topa Erman’ın elle müdahalesi sonucu hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını işaret etti.
33. dakikada Muhammed Demirci’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Hakan’ın solundan ağlarla buluştu. 1-1
41. dakikada sol kanattan Nobre’nin ceza sahasına ortasında Burhan Eşer’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
53. dakikada sağ kanattan Burhan Eşer’in ortasında Gökhan arka tarafa bıraktığı topla sol çaprazda çaprazda topla buluşan Erhan’ın kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
70. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Muhammed’in pasında ceza sahası içinde Mehmet Zeki’nin yaptığı vuruş kaleci Hakan’dan döndü. Dönen topu takip eden Cajic’in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
81. dakikada sağ kanattan Zafer’in yaptığı ortada kale önünde Ali’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Hakan kornere çeldi.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Emin Yıldırım xx, Kemal Elmas xx
İstanbulspor: Okan xx, Mehmet Zeki xx, Kubilay xx, Yalçın xx, Oğuzhan Berber xx, Cajic xx (Ali Dere dk. 77 x), Eslem xx (Onur Kolay dk. 73 x), Muhammed xx, Zafer xx, Onur Ergün xx, Kojic xx (İbrahim Yılmaz dk. 58 x)
Yedekler: Umut, Mehmet, Halil Yımaz, Muhsin, Yusuf, Bougouhi, Tuncer
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
BB Erzurumspor: Hakan xx, Tolga xx, Erman xx, Trtovac xx, Hakan xx, Metin xx (Taylan dk. 46 x), Scuk xxx, Burhan Eşer xx, Gökhan xx, (Abdulkadir dk. 76 x) Nobre xx (Bekamenga dk. 84 ?)
Yedekler: Ahmet, Acka, Muhammet Bahadır, Muammer Atalay, Osman, Alperen, Muhammed Emin
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Nobre (dk. 18), Erhan (dk. 53) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Muhammed Demirci (dk. 33 pen.), Cajic (dk. 70) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Yalçın, Oğuzhan, Zafer, Cajic (İstanbulspor), Nobre, Hakan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Bora Akyol-Uygar Aydın