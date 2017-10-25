ÖZET İZLE: İstanbulspor 4-2 Afjet Afyonspor|İstanbulspor 4-2 Afjet Afyonspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Maçtan dakikalar

5. dakikada Muhsin, sağdan bindiren Bougouhi’yi gördü. Bu futbolcu son çizgiye inerek penaltı noktası üzerine çıkardı. Müsait pozisyondaki Cajic, düzgün bir vuruş yaparak İstanbulspor’u öne geçirdi. 1-0

19. dakikada Bougouhi’nin ara pasında topla buluşan Tolga, kaleciyi çalımlayıp İbrahim’e çıkardı. İbrahim, müsait durumdaki Cajic’i gördü. Bu futbolcunun şutunda çizgi üzerindeki Samet topu kornere gönderdi.

29. dakikada Tuğay’ın ceza sahası içine gönderdiği uzun topta İstanbulspor savunması anlaşmazlığa düştü. Bu fırsatı iyi değerlendiren Abdulkadir kafayı vurarak takımına eşitliği getirdi. 1-1

50. dakikada gelişen Afyonspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Tuğay şutunu çekti, Oğuzhan’dan dönen topu Serdar tamamladı ancak kaleci Umut başarılıydı.

57. dakikada Abdülkadir’den aldığı pasla ceza sahası dışında topla buluşan Emre kaleye sert gönderdi. Savunmaya çarpan top direğin hemen yanından kornere çıktı.

60. dakikada savunmanın arkasına sarkan Bougouhi, ceza sahası içine hareketlenen Tolga’yı gördü. Bu futbolcu yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi. 2-1

69. dakikada gelişen Afyonspor atağında oyuna yeni giren Türker uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Umut’tan seken topu Emre tamamladı ve skora denge geldi. 2-2

71. dakikada Çağatay’ın soldan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkadir kafayı vurdu. Üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

90+2. dakikada kazanılan penaltı atışını oyuna sonradan giren Yasin kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda kalecinin müdahalesi yeterli olmadı ve Afyonspor öne geçti. 2-3

90+3. dakikada hakem yeniden penaltı noktasını gösterdi. Cajic’in kullandığı atışta kaleci Murat penaltıyı kurtardı ancak dönen topu Hakan gole çevirdi. 3-3

101. dakikada Şaban’ın sol kanattan ceza sahası önüne gönderdiği pasta topla buluşan Tolga direkt kaleye gönderdi. Top üst direğe çarpıp auta çıktı.

112. dakikada Muhsin rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası içinde şutunu çekti. Direğe çarpan top kale çizgisinde ilerledikten sonra savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

116. dakikada Hakan sağ kanattan son çizgiye kadar indi ve ceza sahası içindeki Cajic’e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda kalecinin müdahalesi yeterli kalmadı ve İstanbulspor yeniden öne geçti. 4-3

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Alper Çetin ?, Utku Tunavelioğlu xx, Mehmet Ali Akkor xx

İstanbulspor: Umut xx, Muhsin xx, Şaban xx, Oğuzhan xx, Orhan xx, Eslem xxx (Onur dk. 82 xx), Bougouhi xxx (Mehmet Zeki dk. 91 xx), Hakan xx, Cajic xxx, Tolga xxx (Kubilay dk. 72 xx), İbrahim xx

Yedekler: Emirhan, Sait, Zafer

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Afjet Afyonspor: Murat xx, Serdar xx, Ömer xxx, Samet xxx, Çağatay xxx, Tuğay xxx (Yasin dk. 82 xx), Erdi xx, Ramazan xx (Nazmi dk. 66 xx), Murathan xx (Türker dk. 66 xx), Emre xx, Abdulkadir xxx

Yedekler: Hasan, Ali, Aykut, Oltan

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Goller: Cajic (dk. 4 ve dk. 116), Tolga (dk. 60), Hakan (90+3) (İstanbulspor), Abdulkadir (dk. 29), Emre (dk. 69), Emre (90+2 pen.) (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Bougouhi, Kubilay, Cajic (İstanbulspor), Samet (Afyonspor)

Bozhan Memiş - İsmail Coşkun

