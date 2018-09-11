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ÖZET İZLE | İsveç 2-3 Türkiye maçı özet izle goller izle | İsveç Türkiye kaç kaç?

ÖZET İZLE | İsveç 2-3 Türkiye maçı özet izle goller izle | İsveç Türkiye kaç kaç?
ÖZET İZLE | İsveç 2-3 Türkiye maçı özet izle goller izle | İsveç Türkiye kaç kaç?

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde deplasmanda İsveç ile karşı karşıya geldi. İşte İsveç - Türkiye karşılaşmasının geniş özeti ve karşılaşmanın tüm detayları...

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi B Klasmanı 2. Grup ikinci maçında deplasmanda İsveç ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta Trabzon'da Rusya'ya 2-1'lik skorla mağlup olan Milliler, İsveç karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen Hakan Çalhanoğlu ve Emre Akbaba'nın (2) golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan İsveç'in gollerini Thelin ve Claesson kaydetti.

Bu sonucun ardından Milli Takım, grupta 2 maç sonunda 3 puana ulaştı. Grupta ilk maçına çıkan İsveç ise turnuvaya puansız başladı.

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