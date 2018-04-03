ÖZET İZLE: Juventus 0-3 Real Madrid Maçı Özeti ve Golleri İzle | Juventus Real Madrid kaç kaç bitti?

Juventus Real Madrid özet izle... Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında bu akşam geçen sene final oynayan Juventus ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Rakibini geçen sezon final maçında 4-1 yenerek kupayı müzesine götüren İspanyol temsilcisi Real Madrid İtalyan temsilcisi Juventus'un konuğu oldu. Bu dev dev mücadeleyi ise bu sezonki 5. Devler Ligi maçına çıkacak Cüneyt Çakır yönetti.İşte karşılaşma ile ilgili tüm bilgiler...
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Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam edecek. 4 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk maçların rövanşları ise 10-11 Nisan'da yapılacak.
Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde:
4 Nisan Çarşamba
21.45 Liverpool-Manchester City
21.45 Barcelona-Roma