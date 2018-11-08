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ÖZET İZLE: Juventus 1-2 Manchester United Maçı Özeti ve Golleri İzle | Juve ManU kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Juventus 1-2 Manchester United Maçı Özeti ve Golleri İzle | Juve ManU kaç kaç bitti?
ÖZET İZLE: Juventus 1-2 Manchester United Maçı Özeti ve Golleri İzle | Juve ManU kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi H Gurubu 4. maçı karşılaşmasında Juventus Manchester United ile karşılaştı. Juve ManU maçı kaç kaç bitti? Juventus Manchester United maçı geniş özeti ve golleri izle...

Juventus Manchester United şifresiz CANLI İZLE | Juve, ManU canlı skor kaç kaç? 

Juventus Manchester United Maçı Özeti izle: Şampiyonlar Ligi H Gurubu 4. Maçında İtalyan devi Juventus ile İngiliz devi Manchester United karşı karşıya geldi. Juvestus Süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ayağından bulduğu müthiş golle öne geçse de Manchester United Juan Mata`nın frikikten attığı harika golle karşılık verdi. 90. dakika da ise yaşanan karambol sonrası Alex Sandro`nun kendi kalesine attığı golle Menchester United mücadeleyi 2-1 kazandı. Mücadele sonrası Juventus Manchester United maç özeti izle ve Juve ManU canlı skor kaç kaç gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 

JUVENTUS MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ İZLE

 

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ

JUVENTUS: Wojciech Szczesny, Cancelo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Matuidi, Pjanic, Cuadrado, Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo

MANCHESTER UNİTED: David de Gea, Antonio Valencia, Eric Bailly, Lindelöf, Luke Shaw, Nemanja Matic, Paul Pogba, Fred, Alexis Sanchez, Martial, Rashford

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN DİĞER MAÇLARI

23:00 Benfica - Ajax

23:00 Bayern Münih - AEK

23:00 Manchester City - Shakhtar Donetsk

23:00 Olympique Lyon - Hoffenheim

20:55 CSKA Moskova - Roma

23:00 Viktoria Plzen - Real Madrid

20:55 Valencia - Young Boys

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