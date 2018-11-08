ÖZET İZLE: Juventus 1-2 Manchester United Maçı Özeti ve Golleri İzle | Juve ManU kaç kaç bitti?

Juventus Manchester United şifresiz CANLI İZLE | Juve, ManU canlı skor kaç kaç?

Juventus Manchester United Maçı Özeti izle: Şampiyonlar Ligi H Gurubu 4. Maçında İtalyan devi Juventus ile İngiliz devi Manchester United karşı karşıya geldi. Juvestus Süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ayağından bulduğu müthiş golle öne geçse de Manchester United Juan Mata`nın frikikten attığı harika golle karşılık verdi. 90. dakika da ise yaşanan karambol sonrası Alex Sandro`nun kendi kalesine attığı golle Menchester United mücadeleyi 2-1 kazandı. Mücadele sonrası Juventus Manchester United maç özeti izle ve Juve ManU canlı skor kaç kaç gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ

JUVENTUS: Wojciech Szczesny, Cancelo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Matuidi, Pjanic, Cuadrado, Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo

MANCHESTER UNİTED: David de Gea, Antonio Valencia, Eric Bailly, Lindelöf, Luke Shaw, Nemanja Matic, Paul Pogba, Fred, Alexis Sanchez, Martial, Rashford

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN DİĞER MAÇLARI

23:00 Benfica - Ajax

23:00 Bayern Münih - AEK

23:00 Manchester City - Shakhtar Donetsk

23:00 Olympique Lyon - Hoffenheim

20:55 CSKA Moskova - Roma

23:00 Viktoria Plzen - Real Madrid

20:55 Valencia - Young Boys