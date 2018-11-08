ÖZET İZLE: Juventus 1-2 Manchester United Maçı Özeti ve Golleri İzle | Juve ManU kaç kaç bitti?

Juventus Manchester United şifresiz CANLI İZLE | Juve, ManU canlı skor kaç kaç?
Juventus Manchester United Maçı Özeti izle: Şampiyonlar Ligi H Gurubu 4. Maçında İtalyan devi Juventus ile İngiliz devi Manchester United karşı karşıya geldi. Juvestus Süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ayağından bulduğu müthiş golle öne geçse de Manchester United Juan Mata`nın frikikten attığı harika golle karşılık verdi. 90. dakika da ise yaşanan karambol sonrası Alex Sandro`nun kendi kalesine attığı golle Menchester United mücadeleyi 2-1 kazandı. Mücadele sonrası Juventus Manchester United maç özeti izle ve Juve ManU canlı skor kaç kaç gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
JUVENTUS MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ İZLE
İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ
JUVENTUS: Wojciech Szczesny, Cancelo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Matuidi, Pjanic, Cuadrado, Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo
MANCHESTER UNİTED: David de Gea, Antonio Valencia, Eric Bailly, Lindelöf, Luke Shaw, Nemanja Matic, Paul Pogba, Fred, Alexis Sanchez, Martial, Rashford
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN DİĞER MAÇLARI
23:00 Benfica - Ajax
23:00 Bayern Münih - AEK
23:00 Manchester City - Shakhtar Donetsk
23:00 Olympique Lyon - Hoffenheim
20:55 CSKA Moskova - Roma
23:00 Viktoria Plzen - Real Madrid
20:55 Valencia - Young Boys