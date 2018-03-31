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ÖZET İZLE: Juventus 3-1 Milan Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus ile Milan karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise Juventus Milan maçı kaç kaç bitti bunun sonucunu ve Juventus Milan maçı özet ve gollerini merak ediyorlar.İşte detaylar...

ÖZET İZLE: Juventus 3-1 Milan Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

31 Mart 2018 23:42

Juventus Milan özeti ile karşınızdayız. Serie A'nın 30. haftasında Hakan Çalhonoğlu'lu Milan, lider Juventus'a konuk oluyor. Mücadele iki ekibin karşılıklı golleri ile Juventus'dan Paulo Dybala,Cuadrado Sami Khediara'nın golleri ve Milan'dan Leanordo Bonucci'nin golü ile 3-1 galibiyetle devam ediyor.Karşılaşmanın geniş özeti ve golleri maç sonlanır sonlamaz burada yer alacak.

Juventus-Milan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus kendi taraftarı karşısında Milan'ı konuk edecek. 31 Mart Cumartesi TSİ 21.45'te Allianz'da oynanacak Juventus-Milan maçı Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek.

 

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