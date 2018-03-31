ÖZET İZLE: Juventus 3-1 Milan Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Juventus Milan özeti ile karşınızdayız. Serie A'nın 30. haftasında Hakan Çalhonoğlu'lu Milan, lider Juventus'a konuk oluyor. Mücadele iki ekibin karşılıklı golleri ile Juventus'dan Paulo Dybala,Cuadrado Sami Khediara'nın golleri ve Milan'dan Leanordo Bonucci'nin golü ile 3-1 galibiyetle devam ediyor.Karşılaşmanın geniş özeti ve golleri maç sonlanır sonlamaz burada yer alacak.

Juventus-Milan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus kendi taraftarı karşısında Milan'ı konuk edecek. 31 Mart Cumartesi TSİ 21.45'te Allianz'da oynanacak Juventus-Milan maçı Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek.