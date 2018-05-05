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ÖZET İZLE: Karabükspor 0-1 Konyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Karabük Konya kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Karabük Konya ile karşılaştı. Karabük Konya maçı kaç kaç bitti? Karabük Konya maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Karabükspor 0-1 Konyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Karabük Konya kaç kaç bitti?

05 Mayıs 2018 18:57

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

15. dakikada gelişen Konyaspor atağında Eto'o'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Rybka topu çeldi.

32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

34. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Fofana'nın gelişine vuruşu üsten dışarı gitti.

35. dakikada Atiker Konyaspor’da sol kanattan ceza sahası içine giren Fofana'ya Kravchenko'nun yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.

37. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Eto'o topu ağlarla buluşturdu: 0-1

62. dakikada Ömer Ali'nin soldan ceza sahasına doğru gönderdiği kornerde defansın ters kafa vuruşu üstten kornere gitti.

73. dakikada ceza sahası dışından Leandinho’nun çektiği şutunda top yandan auta çıktı.

78. dakikada Skubic sağdan arka direğe doğru ortaladı. Fofana'nın vuruşu direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

86. dakikada Atiker Konyaspor’da Vedat Bora sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

88. dakikada Leandrinho rakip ceza sahasına girmeden kaleye çektiği şutta top savunmadan geri göndü.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Kısal xx

Kardemir Karabükspor: Rbybka xx, Hakan xx, Kravchenko xx,Tayyib xx, İshak xx, Bliznichenko xx (Kage dk. 82 x), Traore xx, Murat xx (Leandrinho dk. 63 xx), Ibanez xxx, Alican xx (Cem dk. 46 xx), Ergin xx

Yedekler: Furkan, Çağlar, Ahmet,Yusuf, Özgür, Leandrinho, Skulason

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Nejc Skubic xx, Selim Ay xx, Ali Turan xx, Eren Albayrak xx (Ferhat dk. 44 xx), Mehdi Bourabia xx, Jens Jonsson xx, Ömer Ali Şahiner xx (Vedat Bora dk. 65 xx), Milosevic xx, Moryke Fofana xx, Samuel Eto’o xx (Adis Jahovic dk. 75 xx)

Yedekler: Patrik Carlgen, Volkan Şen,Volkan Fındıklı, Wilfred Moke, Orkan Çınar, Musa Araz, Mustapha Yatabare,

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Eto’o (dk. 37 pen.) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Alican, Tayyib, Traore, Ergin, İshak (Karabükspor), Ali Turan, Mehdi Bourabia (A. Konyaspor 

Yasin Erdem - Çetin Uzunkara 

 

 

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