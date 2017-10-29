ÖZET İZLE: Karabükspor 0-1 Sivasspor | Karabükspor Sivasspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig’in 10. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Demir Grup Sivaspor’a 1-0 mağlup oldu. Böyle Sivasspor son 4 maçta 3'üncü galibiyetini elde etmiş oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Poko'nun uzaktan vuruşunu kaleci rahat bir şekilde kontrol etti.

14. dakikada Rybalka'nın ortasında Kone’nin altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

27. dakikada kazanılan köşe vuruşunda ceza sahası içersinde Dany'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

47. dakikada Torje'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Dany'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

54. dakikada topla birlikte sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Rıdvan Şimşek'in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

58. dakikada Gabriel Torje'nin ortasında Papp ön direkte kafa vuruşunu yapıyor. Ancak top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

63. dakikada Tanase, Grozav ile girdiği verkaç sonrasında ceza alanı hemen içinden sol ayağıyla yaptığı vuruşunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

72. dakikada sağ çaprazda Ziya’nin ceza alanı içine gönderdiği ortasında Kone, altıpas içinde uygun durumda kafa vuruşunu yaparak, kaleci Rybka'nın solundan topu filelerle buluşturdu. 0-1

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Alpaslan Dedeş xx

Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Papp xx, Dany xx, Gaman xx, Ibanez xx, Torje xxx, Ceyhun xx (Skulason dk. 83 x), Poko xx, Grozav xx (Bliznichenko dk. 75 xx), Tanase xxx, Seleznov xx (İlhan dk. 70 xx)

Yedekler: Ahmet, Çağlar, Hakan, Tayyip, Osman, Serdar, Fatih

Teknik Direktör: Anthony Popovic

Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Rıdvan xx (Emre dk. 60 x), Bjarsmyr xx, Dyakov xx, Ziya xx, Bifouma xx (Medjani dk. 85 ?), Ndinga xx, Auremir xx, Hakan xx, Rybalka xx (Mert dk. 54 x), Kone xx

Yedekler: Tolgahan, Galip, Muhammet, Ergin, Hakan, Cem, Gohi Bi

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gol: Kone (dk. 72) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Ceyhun, Grazov, Tanase, Poko (Karabükspor)

Yasin Erdem - Çetin Uzunkara