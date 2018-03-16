ÖZET İZLE: Karabükspor 0 - 4 Osmanlıspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Karabükspor Osmanlıspor Maçı Kaç Kaç

Süper Lig'de oynadığı son 25 maçta 3 galibiyet,3 beraberlik ve 19 mağlubiyet ile 12 puanla son sırada yer alan Karabükspor oynadığı son 25 karşılaşmada 6 galibiyet,6 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 24 puanla 16.sırada bulunan Osmanlıspor ile karşılaştı.Karabükspor Osmanlıspor maçı Osmanlıspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Peki Karabükspor Osmanlıspor maçı özetini nereden izleyebiliriz? Karabükspor Osmanlıspor maçı golleri... Karabükspor Osmanlıspor maçı özet izle... İşte tüm detaylar

KARABÜKSPOR 0 - 4 OSMANLISPOR

Maçtan dakikalar

47. dakikada gelişen atakta Ceyhun’un pasında Mehmet Batdal kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti: 0-3

52. dakikada gelişen atakta Hakan Aslantaş’ın şutunda top direkten döndü.

53. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kravchenko’nun kafa vuruşunda top kaleci Karcemarskas’ta kaldı.

62. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Batdal, sol çaprazdan kaleye çektiği şutunda top kaleci Rybka’da kaldı.

90+1. dakikada gelişen atakta Regattin'in ortasında Serdar Gürler topu ağlara gönderdi. 0-4

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Osman Gökhan Bilir xx,

Karabükspor: Rbka xx, Tayyib Talha xx, Hakan Aslantaş xx, İshak xx, Kravchenko xx, Adam Stahl xx (Ahmet Karadayı dk. 85 ?), Osman Çelik xx, Alican Karadağ xx (Bliznichenko dk. 46 xx), Herve Kage xx (Hamidou dk. 59 xx), Leandrinho xx, Ergin xx

Yedekler: Çağlar, Furkan, Özgür Yılmaz, Yusuf, Murat Akın

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Muhammed Bayır xx, Yalçın Ayhan xx, Anıl Karaer xx, Pinto xx, Ceyhun Gülselam xx (Mehmet Güven dk. 57 xx), Lumanza xx, Regattin, xx, Serdar Gürler xxx, Umar xxx (Sdekhian dk. 74 xx), Mehmet Batdal xxx (Cikalleshi dk. 63 xx)

Yedekler: Ahmet Eyüp, Maxso, Ali Eren, Furkan Özçal, Numan

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Serdar Gürler (dk. 22 ve 90+1), Mehmet Batdal (dk. 41 ve 62) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Hamidou, Bliznichenko (Karabükspor), Mehmet Batdal, Pinto (Osmanlıspor)

Karabükspor’da Osmanlıspor hazırlıklarını tamamladı

Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Takımın idmanını takip eden kulüp başkanı Mehmet Aytekin, Osmanlıspor maçında galip gelerek moral bulmak istediklerini söyledi.

Teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda kırmızı mavili ekip, ısınma ve 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Sakatlıkları bulunan Alexe, Ferhat Görgülü ve Cem Özdemir ile izinli olan Skulason ve Ibanez antrenmanda yer almadı.

“Galip gelerek moral bulmak istiyoruz”

İdman sonrası İHA’ya açıklamalarda bulunan Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin, geçen hafta Kayserispor maçına iyi motive olup hazırlandıklarını ancak bireysel ve futbolcuların aşırı hırslarından dolayı mağlup olduklarını söyledi.

Hafta boyunca Osmanlıspor maçına hazırlandıklarını kaydeden Aytekin, “Orada verdiğimiz mücadele güzeldi. Oyuncular adeta savaştı. Oyuncularımız şimdi Kayseri maçının devamı gibi hazırlandı bu hafta. Çokta hırslılar. Ben hemen hemen her gün idmanları seyrediyorum. Osmanlıspor maçına puan anlamında sahaya galip gelmek için çıkacağız. Galatasaray maçındaki yaşadığımız travmanın bir kısmını Kayseri maçında attık. Geri kalan kısmını ise yarın Osmanlı maçında atarız. Bu maçtan galibiyet alarak bir moral yakalarız diye düşünüyorum” dedi.

“Düşmeyi hesap ederek planlama yapıyoruz”

Başkan Aytekin, öncelikli hedeflerinin kulübe transfer yasağı gelmemesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, “ Bu sezon gittiğimiz yere kadar gideceğiz demiştik. Bunun yaparken, gelecek sezonunda planlamasını yapıyoruz. Düşmeyi hesaba katarak gelecek sezon 1. Lig’de nasıl bir kadro ile mücadele ederiz, elimizde hangi futbolcular kalıyor diye çalışmalara başladık. İlk hedefimiz transfer yasağının gelmemesi. İyi mücadele veriyoruz. Gönderdiğimiz hoca ve futbolcular var ve onlarla anlaşma zemini hazırlıyoruz. Bir ödeme planı sunacağız. Bunun için elimizde bir miktar para olması veya vaat edilen paraların gelmesi lazım. Bir yerlerden söz aldık bu gerçekleşirse önümüzdeki hafta problemli olan gönderdiğimiz oyuncularla ortak bir zeminde mutabakatta kalıp transfer yasağı gelmemesi için çabalayacağız. Önümüzdeki Haziran Temmuz ayında takıma takviyeler yaparak yeniden süper lige çıkarmanın hesaplarını yapıyoruz. Süper Lig takımlarının 15 tanesinin borcu bizden daha fazla. 100 bin kişilik bir şehiriz ve bu kaynakları çıkarmamız zor gözüküyor ama büyüklerimiz bir araya gelerek Karabükspor’u tekrar layık olduğu yere çıkarmak için el ele vermemiz” diye kaydetti.

Kulüp hesaplarının incelenmesi sonrası ortaya çıkan bir takım raporların basına sızmasına anlam veremediğini de ifade eden Aytekin, şunları söyledi:

“ Denetçi raporları bir tanesi bizde, savcılıkta, emniyet te ve bir tanesi de valilikte diye biliyorum. Net olmamakla birlikte 3-4 yerde var. Bu rapor bizden önce hazırlandı. Bu raporlar basına nasıl sızdırıldı bilmiyorum. Bulma şansım da yok gibi görünüyor. Bu tür şeyler yargıya zarar verir. Çıkan her kötü haber Karabükspor’un ismine leke getiriyor, zarar veriyor ve marka değerimizi düşüyor. Federasyondan biz lisans almaya çalışırken, bu tür haberler çıkıyor. Bunlar zamanlama açısından çok yanlış. Bir şeyleri kurtarmaya çalışırken hiç ilgisiz alakasız şeylerle karşılaşıp bunları aşmaya çalışıyoruz.”



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