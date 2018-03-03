ÖZET İZLE: Karabükspor 0-7 Galatasaray Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|Karabük Gs kaç kaç bitti?

Galatasaray, zor durumdaki Karabükspor'u farklı geçti. Gomis'in 4 gol attığı maçı 7-0 kazanan sarı kırmızılılar, liderliğini devam ettirdi. Galatasaray ilk şutunda öne geçti. 5. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Feghouli, bekletmeden Gomis'i gördü, o da açılışı yapan isim oldu. Sarı kırmızılılar, 17. dakikada Japon yıldızın ortasında ters bir vuruş yapan Özgür topu kendi ağlarına göndermesiyle farkı ikiye çıkardı. 1 dakika sonra ilk yarının yıldızlarından Nagatomo'nun ortasında Gomis kendisinin 2. takımının 3. golüne imza attı. 26. dakikada Gomis'in 3. golüyle farkı 4'e çıkardı. Fransız golcü bu sezonki 23. golüne ulaştı ve Jardel'i gerçerek sarı kırmızılı formayla bir sezonda en çok gol atan yabancı oldu. 33. dakikada Feghouli'nin 3. asistinde Gomis bu maçtaki 4. golünü attı. İlk yarının son sözünü 40. dakikada Mariano'nun harika ortasında son haftaların yıldızı Rodrigues söyledi: 0-6. Böylece başarılı futbolcu 6. golünü atmış oldu. Topu ayağında tutan sarı kırmızılılar, 63. dakikada Mariano'nun ara pasında, sonradan oyuna giren Sinan'ın bu sezon ligde attığı ilk golle 7-0'ı buldu

Maçtan dakikalar

5. dakikada sol kanattan Rodrigues’in ortasında arka direkte Feghouli’nin kafayla indirdiği topu Gomis altıpas içinde ağlara yolladı. 0-1

13. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Leandrinho’nun şutunda Muslera topu rahat bir şekilde kontrol etti.

16. dakikada sol kanattan Nagatomo’nun ortasında penaltı noktası üzerinde Özgür ters bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 0-2

18. dakikada sol kanattan Nagatomo’nun ortasında altıpas noktası içinde topla buluşan Gomis, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-3

26. dakikada Belhanda’nın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Feghouli’nin ortasında Gomis, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4

32. dakikada Gomis’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Rodrigues’in topu kontrol edip şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

33. dakikada Feghouli'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Gomis’in ceza sahasına girer girmez şutunda top ağlara gitti. 0-5

40. dakikada sağ kanattan Mariano’nun ortasında arka direkte Rodrigues, topu filelere gönderdi. 0-6

54. dakikada sağ kanattan Belhanda’nın köşe vuruşunda arka direkte Maicon’un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

64. dakikada Sinan Gümüş, Mariao’nun pası ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş’ün şutu ağlara gitti. 0-7

74. dakikada Belhanda’nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gomis’in şutu kalecide kaldı.

Stat: Dr.Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx

Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin x, İshak Doğan x, Osman Çelik xx, Özgür Yılmaz x (Tayyip dk. 62 x), Kravchenko x, Herve Kage x (Yusuf dk. 79 x), Ibanez xx, Bliznichenko x, Cem Özdemir x, Murat Akın x, Leandrinho x

Yedekler: Rybka, Furkan Kaçar, Hakan Aslantaş, Adam Stahl, Alican Karadağ, Ahmet Karadayı, Traore, Ergin Keleş

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Serdar Aziz xx, Maicon xx, Nagatomo xxxx, Donk xx (Fernando dk. 46 xx), Selçuk İnan xx (Sinan Gümüş dk. 61 xx), Rodrigues xxx (Yasin dk. 73 x), Feghouli xxx, Belhanda xx, Gomis xxxx

Yedekler: Eray İşcan, Hakan Balta, Latovlevici, Koray, Linnes, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Gomis (dk. 5, 18, 26 ve 33), Özgür (dk. 16 k.k.), Rodrigues (dk. 40), Sinan Gümüş (dk. 64) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Özgür, Leandrinho (Kardemir Karabükspor), Maicon, Donk, Fernando, Sinan Gümüş (Galatasaray)