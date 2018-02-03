ÖZET İZLE: Karabükspor 1-0 Alanyaspor Maç özeti, Golleri İzle | Karabük Alanya maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, sahadan 1-0 galip ayrılarak 11 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.
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1. dakikada Karabükspor atağında Ergin Keleş’in ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci Remy son anda çelerek mutlak golü önledi.
15. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Emre Akbaba, ceza sahasına gönderdi. Isaac Sackey penaltı noktasının hemen yanından vurdu ancak top auta gitti.
35. dakikada Osman Çelik'in ortasında topla buluşan Kravchenko’nun ceza sahası içinden çektiği şutta top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
41. dakikada Alexe'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Remy yine gole izin vermedi.
46. dakikada N'Sakala'nın verdiği kısa pasla topla buluşan Emre Akbaba'nın altıpasın hemen solundan şutunda top kaleci Çağlar’a çarpıp kornere gitti.
61. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Fernandes’in kaleye uzaktan vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
69. dakikada Kage'nin kısa pasıyla topla buluşan Ergin Keleş'in ceza sahası yayı önünden şutunda meşin yuvarlak kaleci Remy’de kaldı.
79. dakikada kullanılan korner atışında Alexe’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler xx, İbrahim Bozbey xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Karabükspor: Çağlar xxx, Osman Çelik xxx (Hamidou dk 86 ?), Kravchenko xxx Ferhat xx, Hakan Aslantaş xx, Ibanez xxx, İshak xx, Murat Akın xx, Bliznichenko xx (Kage dk. 65 xx), Ergin Keleş xx (Lenadrino dk. 78 x), Alexe xxx
Yedekler: Rybka, Tayyib, Alican, Ahmet Karadayı, Stahl, Alican, Yusuf
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Aytemiz Alanyaspor: Remy xx, Gassama xx, Barış xx (Augusto dk. 63 xx), Tzavellas xx, N’sakala xx, Welinton xx, Sackey xx, Lucas xx (Douglas dk. 81 ?), Efecan xx (Cenk Ahmet dk. 81 ?), Emre Akbaba xx, Fernandes xx
Yedekler: Ufuk, Berkan, Birol, Emre Nefiz, Taha
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Alexe (dk. 79) (Karabükspor)
Sarı kartlar: Kravchenko, Alexe, Bliznichenko, Hakan, İbanez, Kage (Karabükspor), Lucas, Welinton (Alanyaspor)
Yasin Erdem - Çetin Uzunkara