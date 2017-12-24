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ÖZET İZLE: Karabükspor 1-1 Trabzonspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Karabükspor Trabzonspor kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 17.hafta karşılaşmasında Karabükspor Trabzonspor ile karşılaştı. Karabükspor Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Karabükspor Trabzonspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Karabükspor 1-1 Trabzonspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Karabükspor Trabzonspor kaç kaç bitti?

24 Aralık 2017 17:30

Kardemir Karabükspor, Süper Lig’in 17. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlik ile tamamlandı. Bu beraberlik ile Trabzonspor'un 5 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.

20. dakikada sol kanattan Ibanez’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare’nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

26. dakikada Okay’ın uzun pasında topla buluşan Burak Yılmaz’ın sol taraftan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak defans çarparak kornere gitti.

27. dakikada sağ kanatta bulunan Poko’nun pasında İlhan’ın ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.

45+4. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde kaleci Onur'dan seken topa Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.  

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52. dakikada Poko’nun pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ceyhun’un şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

53. dakikada topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Osman’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur’da kaldı.

74. dakikada sağ kanattan Ibanez’in kullandığı köşe atışında Yatabare’nin ön direğe koşarak yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

77. dakikada Poko’nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yatabare’nin yerden şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

80. dakikada Abdülkadir’in savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz’ın şutu ağlara gitti. 1-1

90+6. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak kalecinin sırt kısmına değerek kale çizgisinde kaldı. Ardından savunma topu çizgiden uzaklaştırdı.

Karabükspor  Trabzonspor Maçı Özeti ve Golleri İzle

 

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Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Volkan Narinç xx
Kardemir Karabükspor: Çağlar xx, Osman xx, Barış xx, Gaman xx, Ibanez xxx, Ceyhun xx, Poko xx, Skulason xx, İlhan xx (İshak dk. 89 ?), Serdar xx (Kerim dk. 75 x), Yatabare xxx
Yedekler: Rybka, Tayyip Talha, Hakan, Traore, Bliznichenko
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Hubocan x, Mustafa xx, Mas x, Okay xx, Onazi x (Rodallega dk. 82 ?), Yusuf xx (Sosa dk. 76 x), Abdülkadir xx, Olcay x (N’doye dk. 62 x), Burak xx
Yedekler: Esteban, Uğurcan, Kamil Ahmet, Durica, Hüseyin, Volkan Şen, Bero
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Yatabare (dk. 74) (Kardemir Karabükspor), Burak Yılmaz (dk. 80) (Trabzonspor)
Sarı kart: İlhan, Gaman, Ceyhun, Ibanez, Skulason, Barış (Kardemir Karabükspor), N’doye, Hubocan (Trabzonspor) 

Etiketler: golleri zile, Karabükspor, özet izle, süper lig, Trabzonspor

 

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