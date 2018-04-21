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ÖZET İZLE: Karabükspor 1-4 Bursaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Karabükspor Bursaspor kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 30.hafta karşılaşmasında Karabükspor Bursaspor ile karşılaştı. Karabükspor Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Karabükspor Bursaspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Karabükspor 1-4 Bursaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Karabükspor Bursaspor kaç kaç bitti?

21 Nisan 2018 15:07

Karabükspor Bursaspor Maçı Özeti ve Golleri! Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 4-1 mağlup etti. 

Karabükspor Bursaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle

Maçtan Dakikalar

18. dakikada Ergin Keleş’in ceza sahası dışından sol ayağı ile direkt kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı. 

35. dakikada Furkan’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Yusuf Erdoğan, Batalla'yı gördü. Arjantinli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Çağlar Şahin Akbaba'nın yanından ağlarla buluştu. 0-1 

45. dakikada ceza sahası içinde Ertuğrul topa elle müdahale yapınca hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen Ergin Keleş’in vuruşunda kaleci Harun’un çeldiği topu Murat Akın ağlarla buluşturdu. 1-1 

45+3. dakikada Çağlar, ceza sahası içinde Sow'u düşürünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Sow, topu filelere gönderdi. 1-2  

54. dakikada ceza alanında rakibinden topu kapan Stancu'nun penaltı noktası yakınından kaleye gönderdiği şutunda Çağlar Şahin Akbaba topa hakim olmayı başardı. 

59. dakikada Hakan Aslantaş'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Ibanez'in altıpas önünde yaptığı etkili vuruşta, kaleci Harun Tekin köşeden topu çıkarmayı başardı. 

60. dakikada ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Barış Yardımcı, Pablo Batalla ile yaptığı verkaç sonrasında tekrar topu önünde bularak sağ çaprazdan yaptığı vuruşla uzak köşede meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3 

76. dakikada sağ kanattan Barış’ın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Yusuf Erdoğan’ın sol çaprazdan kaleye çektiği şut üstten dışarı çıktı. 

86. dakikada Leandrinho’nun pasından ceza alnı sol çaprazında topla buluşan Ibanez’in çektiği etkili şutta kaleci Harun topu kornere çeldi. 

90+1. dakikada Ibanez’in ceza sahası içinden Emre Taşdemir’i düşürünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Stancu, topu filelere gönderdi. 1-4

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Serkan Çınar xx, Asım Yusuf Öz xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Kardemir Karabükspor: Çağlar x, Hakan x, Kravchenko x,Tayyib x, İshak x (Leandrinho dk. 79 x), Bliznichenko x, Traore ? (Murat dk. 6 xx), Skulason xx, Osman x, Ibanez xx, Ergin x (Yusuf Akbulut dk. 46 x)
Yedekler: Furkan, Rbybka, Ahmet, Özgür, Alican
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Bursaspor: Harun xxx, Barış xxx, Titi xx, Ertuğrul xx, Aziz Behich xx, Shehu xx, Furkan xx (Badu dk. 81 x), Batalla xxx, Yusuf Erdoğan xxx (Emre dk. 77 x), Stancu xx, Sow xxx (Ekoko dk. 63 x)
Yedekler: Muhammed, Sinan, Faty, Dzon, Onur, Agu, Ekong
Teknik Direktör: Mustafa Er
Goller: Murat Akın (dk. 45) (Karabükspor, Batalla (dk. 35), Sow (dk. 45+3 pen.), Barış (dk. 60), Stancu (dk. 90+1 pen.) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Ibanez (dk. 90) (Karabükspor)
Sarı kartlar: İshak, Osman (Karabükspor), Batalla, Sow, Ertuğrul, Shehu (Bursaspor)  

Yasin Erdem - Çetin Uzunkara - Mesut Alan

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