ÖZET İZLE: Karadağ Türkiye maçı özeti ve golleri, Karadağ Türkiye maç kaç kaç bitti?

Türkiye, Karadağ ile hazırlık maçında deplasmanda karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan özel mücadeleye yeni formasıyla çıkan Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek Mircea Lucescu yönetimindeki 2. galibiyetini elde etmişti. A Milli Takım, bugün Karadağ deplasmanında sahaya diğer bir yeni forma olan beyaz formasıyla çıktı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Mücele ile ilgili bütün haberler ise burada yer alıyor...

TÜRKİYE 2 - 2 KARADAĞ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içi arka direkte gelişine vuran Cengiz Ünder meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

21. dakikada topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jankovic’in sert vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

23. dakikada ceza sahası gerisinden Hakan’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Okay Yokuşlu kafa vuruşu ile ağları sarstı. 0-2

44. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Vesovic’in vuruşunda top kaleci Volkan’da kaldı.

45+1. dakikada Tomasevic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Mirko Ivanic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Marko Jankovic’in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

56. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte yükselen Marko Simic’in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

87. dakikada ceza yayında topla buluşan Stefan Mugosa, Mehmet Topal’ı çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

90+1. dakikada Serdar’ın pasında sol kanattan ceza sağasına giren Yunus Mallı’nın vuruşunda top kaleci Petkovic’de kaldı.

Stat: Stadion Podgorica

Hakemler: Milorad Mazic xx, Milovan Ristic xx, Dalibor Djurdjevic xx

Karadağ: Danijel Petkovic xx, Stefan Savic xx (Aleksandar Boljevic dk. 89 ?), Marko Vesovic xx, Zarko Tomasevic x, Marko Simic xx, Fatos Beciraj x (Vladimir Jovovic dk. 79 x), Aleksandar Scekic xx, Mirko Ivanic xx (Stefan Mugosa dk. 67 xx), Nikola Vukcevic xx, Adam Marusic xx (Filip Stojkovic dk. 79 x), Marko Jankovic xxx (Emrah Klimenta dk. 90+2 ?)

Yedekler: Mladen Bozovic, Milan Mijatovic, Nemanja Mijuskovic, Marko Bakic, Sead Haksabanovic, Damir Kojasevic

Teknik Direktör: Ljubisa Tumbakovic

Türkiye: Volkan Babacan xx, Çağlar Söyüncü xx, Hasan Ali Kaldırım xxx (Ömer Bayram dk. 76 ), Kaan Ayhan xx, Mehmet Topal xx, Mahmut Tekdemir xx, Hakan Çalhanoğlu xx (Serdar Gürler dk. 69 xx), Cengiz Ünder xx (Yunus Mallı dk. 77 x), Yusuf Yazıcı xx (Emre Akbaba dk. 70 xx), Okay Yokuşlu xxx (İrfan Can Kahveci dk. 46 xx), Cenk Tosun xx (Enes Ünal dk. 76 xx)

Yedekler: Okan Koçuk, Serkan Kırıntılı, Uğur Demirok, Mehmet Zeki Çelik, Alper Potuk

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Goller: Mirko Ivanic (dk. 45+1), Stefan Mugosa (dk. 87) (Karadağ), Cengiz Ünder (dk. 11), Okay Yokuşlu (dk. 23) (Türkiye)

Sarı kartlar: Marko Simic, Zarko Tomasevic (Karadağ), Kaan Ayhan (Türkiye)

Karadağ Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Karadağ Türkiye hazırlık maçı bu akşam saat 20:10'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.Ayrıca mücadeleyi bu sayfamız üzerinden canlı olarak izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Lucescu: "Seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum",

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Karadağ maçı öncesi yaptığı açıklamada, "1 sene içinde elimdeki oyuncu grubuyla iyi bir sonuç almam lazım. Yeterli zamanım olmasa da seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum" dedi.

A Milli Takım'ın hazırlık maçında yarın Karadağ ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Mircea Lucescu ve Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.

Genç bir takım kurduklarını aktaran Lucescu, "Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Çalışmak lazım. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. 10 tecrübeli, 1 genç ile oynamak kolay ama 5 genç ile bir şeyler yapmak çabuk olmuyor. Antrenöre işini yapmak için müsaade etmek lazım. Sadece gençlerden ekip kurup da, içine tecrübeli abiler koymadan mümkün değil, kolay değil. 3-4 abi olacak ve bu abiler de gençlere örnek olarak yol gösterecek" dedi.

"Tecrübeli oyuncuları her zaman takıma alacağım"

Tecrübeli oyuncuların önemine değinen Mircea Lucescu, "5-6 yıl beraber oynayabilecek bir takımı düşündüğüm gençlere daha fazla şans verdim. Tabii ki tecrübeli oyunculara ihtiyacım var. Nerede oynarsa oynasın, milli takıma yardımcı olacaksa, tecrübeli oyuncuları her zaman takıma alacağım. Benim için önemli olan, bütün oyuncuların milli takıma gelmek istemesini sağlamak. Tekrar milli takımda oynama isteklerini ortaya çıkarmak çok önemli" şeklinde konuştu.

"Seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum"

Yeni bir ekip kurmak için gereğini yapacağını aktaran deneyimli teknik adam, "1 sene içinde elimdeki oyuncu grubuyla iyi bir sonuç almam lazım. Bütün arzumla, isteğimle, yeterli zamanım olmasa da seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum. Kolay değil. Kulüplerin kendi seyircisi var ve milli takım tüm ülkeyi kapsıyor. Sabrımız olursa, çok iyi bir ekip olacağımıza eminim. Romanya'da, Dinamo Bükreş'te, Ukrayna'da, İtalya'da hep bunları yaptım. Yeni bir ekip kurmak için gerekenleri yaptım" diye konuştu.

Milli futbolcu Cengiz Ünder ise, "Avrupa'da şu anda iyi giden bir performansımız var, benim olsun, Enes'in olsun, Cenk abinin olsun, Çağlar'ın olsun. Şu an performansımız iyi gidiyor, milli takıma yansıtırsak iyi olacaktır. İlerleyen zamanlarda bunu milli takıma da yansıtırsak, gelecek daha iyi olacak" dedi.

A Milli Takım Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı

Karadağ ile yarın oynayacağı özel maç öncesi A Milli Takım, karşılaşmanın oynanacağı Podgorica Şehir Stadyumu'nda son çalışmasını yaptı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetiminde, TSİ 20.00'de gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kısa pas çalışması yapıldı. Çalışma, antrenman maçı ve açma-germe egzersizleriyle sona erdi.

Kasığındaki zorlanma nedeniyle bir süredir takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenman yapan Enes Ünal, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Antrenmanı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst de izledi.