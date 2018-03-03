ÖZET İZLE: Kasımpaşa 1-1 Osmanlıspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Kasımpaşa Osmanlı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa ile Osmanlıspor karşılaştı. Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı.
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KASIMPAŞA 1-1 OSMANLISPOR
Maçtan dakikalar
12. dakikada sağ kanattan Regattin’in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topla buluşan Ceyhun’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.
32. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Regattin’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.
36. dakikada sağ kanattan Regattin’in kullandığı serbest vuruşta kale önünde Mbaye’nin Ceyhun’a yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır penaltı olarak değerlendirdi.
37. dakikada Sadeghian’ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın solundan ağlarla buluştu. 0-1
39. dakikada sol taraftan Neumayr’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Mbaye’nin kafa vuruşunda kaleci Karce Marskas topu çeldi. Dönen topa Ben Youssef’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
51. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Trezeguet, seri çalımlarla ceza sahası içine girip sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
71. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Marku Neumayr’ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas’nin müdahalesiyle direğe çarparak kornere gitti.
88. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Pinto’nun yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
90+3. dakikada sol kanattan Pinto'nun içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Cikalleshi, önünde kalan topa sert vurdu ancak bu futbolcunun şutu savunmaya çarparak kornere gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Alpaslan Dedeş xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Ben Youssef xxx, Omeruo xx, Veigneau xx, Mensah xx (Eduok dk. 89 ?), Sadiku xx, Mbaye xx(İlhan Depe dk. 76 x), Trezeguet xx, Neumayr xx (Ahmed Ildiz dk. 82 ?), Koita xx
Yedekler: Eray, Burak, Murillo, Hasan Bilal, Onur Ural, Hakan, Burak Turan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Muhammed xx, Yalçın xx, Anıl Karaer xx, Pinto xx, Carlos xx, Ceyhun xx, Lumanza xx (Maxso dk. 84 ?), Sadeghian xx (Mehmet Güven dk. 67 x), Regattin xx, Mehmet Batdal xx (Cikalleshi dk. 78 x)
Yedekler: Ahmet Eyüp, Ali Eren, Furkan Özçal
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Sadeghian (dk. 37 pen.) (Osmanlıspor), Ben Youssef (dk. 39) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Lumanza, Regattin, Ceyhun, Muhammed, Mehmet Güven (Osmanlıspor), Sadiku, Mbaye, Omeruo (Kasımpaşa)
Bora Akyol - Uygar Aydın