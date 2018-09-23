ÖZET İZLE: Kasımpaşa 1-2 Alanya Maç Özeti ve Golleri İzle | Kasımpaşa Alanya Kaç Kaç Bitti?

Kasımpaşa Alanya Maç Geniş Özeti Ve Golleri İzle... Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Cisse kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise Diagne'den geldi.

Aytemiz Alanyaspor'dan galibiyet serisi

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa deplasmanında Cisse'nin attığı 2 golle kazanırken, galibiyet serisini de üç maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0, Ankaragücü'ne 2-0 ve Galatasaray'a 6-0 kaybedip lige kötü bir başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor, sonrasında oynadığı Göztepe, Trabzonspor mücadelelerini 1-0, Kasımpaşa maçını da 2-1 kazanarak puanını 9'a çıkardı. Süper Lig'de ilk 3 haftada gol atamayan ve kazanamayan Akdeniz temsilcisi, sonrasında oynadığı 3 maçı da kazanarak galibiyet serisi yakaladı ve ligde üst sıralara tırmandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Trezeguet'nin pasıyla topla buluşan Veigneau, müsait pozisyondaki Pavelka'yı gördü. Bu futbolcunun şutunda top ağlara gitti ancak hakem Özgür Yankaya, VAR'a danışarak pozisyonda faul olduğunu belirtti ve golü iptal etti.

11. dakikada Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Efecan, çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarı gitti.

16. dakikada İlhan'ın sağdan kullandığı korner atışında Veysel Sarı zor pozisyonda vurdu, kaleci Ufuk köşeye giden topu kornere gönderdi.

17. dakikada hızlı çıkan Aytemiz Alanyaspor'da Efecan, soldan bindiren Papis Cisse'yi gördü. Ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+1. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan, Cisse'ye pasını attı. Boş kaleye topu gönderemeyen Cisse, kayarak topu tekrar kontrol etti ve yerdeyken yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

45+3. dakikada Veigneau'nun soldan yaptığı ortada Trezeguet kafayı vurdu. Kaleci Ufuk'tan dönen topu Diagne tamamladı ancak Ufuk bu pozisyonda da gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Kasımpaşa sol kanattan geldi. İlhan'ın soldan ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Trezeguet kafayı vurdu ancak top yandan az farkla dışarı gitti.

69. dakikada Diagne'nin savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Trezeguet zor pozisyonda şutunu çekti ancak top yandan dışarı çıktı.

72. dakikada İlhan'ın sağdan yaptığı ortada kaleci Ufuk topu sektirdi. Diagne'nin şutunda top kaleye paralel olarak gitti.

72. dakikada hızlı çıkan Alanyaspor'da Efecan sağdan ceza sahası içine ortaladı. Papis Cisse mutlak pozisyonda topa dokunamadı.

87. dakikada savunmadan topu alan Ceyhun Gülselam, Cisse'ye uzun top attı. Defansın arkasına sarkıp topu kapan Cisse, yerden bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 0-2

89. dakikada sağ kanattan gelen Trezeguet sert bir şut çıkardı. Kaleci Ufuk'tan dönen topa Eduok vurdu. Son Diagne'nin dokunduğu meşin yuvarlak ağlara gitti. Bu pozisyonda yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, Özgür Yankaya, VAR merkezine danıştıktan sonra golü verdi. 1-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau (Eduok dk. 70), Pavelka, Sadiku (Mustafa dk. 86 ?), İlhan, Tarkan (Özgür dk. 46), Trezeguet, Diagne

Yedekler: Eray, Murat Can, Josue Sa, Hasan, Hakan, Onur, Uğurcan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk, Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Maniatis (Taha dk. 70), Efecan (Hasan dk. 85 ?), Ceyhun, Villafanez (Junior Fernandes dk. 79), Cisse

Yedekler: Haydar, Augusto, Bobo, Kaan, Barış, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Cisse (dk. 45+1 ve dk. 87) (Aytemiz Alanyaspor), Diagne (dk. 89) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Baiano, Ufuk, Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Veysel, Sadiku (Kasımpaşa)