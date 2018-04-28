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ÖZET İZLE: Kasımpaşa 1-4 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle | Kasımpaşa Fener kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Kasımpaşa Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Kasımpaşa 1-4 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle | Kasımpaşa Fener kaç kaç bitti?
Kasımpaşa Fenerbahçe maçından kareler - Foto Galeri

28 Nisan 2018 21:51
Kasımpaşa Fenerbahçe özet - Tıkla İzle

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup etti. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

17. dakikada Mensah’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Diagne’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti. 

24. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde arka direkte Mensah’ın kafa vuruşunda top kalenin solundan dışarı çıktı. 

31. dakikada Aatif’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Hasan Ali, bekletmeden pasını içeriye çevirdi. Kale önünde pası alan Josef de Souza meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1 

52. dakikada Mensah’ın pasında ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan İlhan’ın düzgün vuruşunda altı pasın içinde Skrtel’e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

61. dakikada Şener’in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Soldado’nun kafa vuruşunda top kaleci Eray’ın müdahalesinin ardından kornere gitti.

62. dakikada Mensah’ın pasında sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahası içine giren Trezeguet’in vuruşunda kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada Şener’in ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda top Veigneau’den geri dönen topa sert vuran Şener’in çaprazdan sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

74. dakikada Giuliano’nun ceza sahası içi sağ taraftan pasında ön direkte topla buluşan Valbuena’nın vuruşunda top ağlara gitti. 1-3

90+4. dakikada Valbuena'nın sağ kanattan son çizgiye inerek yaptığı ortada savunmadan seken top Janssen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-4

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Kasımpaşa: Eray x, Popov xx, Veysel xx, Omeruo x, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx, İlhan Depe xx (Eduok dk. 77 ?), Trezeguet xx, Mensah xx (Etoundi dk. 78 ?), Diagne x

Yedekler: Kadem Burak, Ben Youssef, Murillo, Hasan Bilal, Ahmed, Onur, Hakan Demir, Burak

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Skrtel xx, Neustaedter xx, Hasan xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xx, Alper x (Valbuena dk. 62 xx), Aatif x (Janssen dk. 62 xx), Giuliano xx, Soldado xx (Mehmet Ekici dk. 81 ?)

Yedekler: Kameni, Isla, İsmail, Fernandao, Neto, Erten, Oğuz Kaan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Skrtel (dk. 52 k.k.) (Kasımpaşa), Josef de Souza (dk. 31), Şener (dk. 64), Valbuena (dk. 74), Janssen (dk. 90+4) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Alper (Fenerbahçe), Eray, Veysel (Kasımpaşa)  

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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