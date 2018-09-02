ÖZET İZLE | Kasımpaşa 2-1 Ankaragücü özet izle goller izle

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

İstanbul ekibi, Başkent temsilcisini golcü futbolcusu Diagne ve Trezeguet'in attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Konuk Ankaragücü'nün tek golü ise Bifouma'dan geldi.

Öte yandan Ankaragücü'nde El Kabir, bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde 4'te 4 yaptı ve puanını 12'ye çıkardı. Ankaragücü ise 4 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

6. dakikada sağ taraftan Popov’un içeri çevirdiği topa ön direkte Trezeguet’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

9. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Mokhtar’ın Veysel Sarı’nın müdahalesiyle yerde kalmasını hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.

10. dakikada El Kabir’in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.

13. dakikada sağ kanattan İlhan Depe’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Diagne’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

42. dakikada Popov’un sağ taraftan yaptığı ortada ön direkte İlhan Depe’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada El Kabir’in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Bifouma’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’a çarparak oyun alanına düştü. Boşta kalan topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

72. dakikada Pavelka’nın pasında ceza sahası içinde Diagne topla buluştu. Diagne, ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Trezeguet’ye pasını aktardı. Trezeguet’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hopf’a çarparak kornere gitti.

75. dakikada sol taraftan El Kabir’in ortasında arka direkte Faty’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.

79. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Özgür Çek’in ortasında arka direkte Diagne’nin önüne alarak yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

85. dakikada sol taraftan Özgür Çek’in ortasında arka direkte Trezeguet topu önüne aldı. Kaleciyle bir anda karşı karşıya kalan Trezeguet’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

90+4. dakikada Cerci'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Bifouma'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Kısel xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Youssef xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Tarkan xx (Pavelka dk. 70 x), Trezeguet xxx, İlhan xxx (Hakan Demir dk. 84 ?), Eduok xx ( Özgür Çek dk. 73 xx), Diagne xxx

Yedekler: Eray, Murat, Josue, Onur, Hasan, Uğurcan, Ethem

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Ankaragücü: Hopf xx, Erdem xx, Alihan xx, Kone xx, Pinto xx (Djedje dk. 59 x), Moulin xx, Faty xx, Bifouma xx, İlhan xx (Kubilay dk. 46 x), Mokhtar xx (Cerci dk. 78 x), El Kabir xx

Yedekler: Altay, Korcan, Heurtaux, Sedat, Kenan, Mahmut, Kehinde

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Diagne (dk. 13), Trezeguet (dk. 85) (Kasımpaşa) Bifouma (dk. 90+4) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Kone, Bifouma, Pinto (MKE Ankaragücü), Veysel Sarı (Kasımpaşa)