ÖZET İZLE: Kasımpaşa 2-1 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle|Kasımpaşa Galatasaray kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa evinde Galatasaray’ı ağırladı. Müsabakanın ilk yarısında Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa maçının 7. dakikasında bir anda yerde kaldı. Gerekli müdahalelerin yapılmasının ardından Gomis, oyun alanına döndü. Yıldız futbolcunun bayılmasının ardından sağlık ekipleri, teknik heyetten Hasan Şaş ile Ümit Davala ve takım arkadaşları hızlıca yanına koştu. Köşe vuruşunu kullanmaya hazırlanan kaptan Selçuk İnan da Fransız futbolcunun yere yığılmasının ardından arkadaşının yanına koştu.Yaklaşık 1-2 dakika müdahale gören Gomis, daha sonra oyun alanına döndü.ve maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda ise Kasımpaşa Fode Koita'nın attığı golle 2-1 öne geçti. Bu skorla beraber Galatasaray'ın puanı 45'de kaldı ve ligin yeni lideri 46 puanla Başakşehir oldu .Peki haftanın kritik karşılaşması Kasımpaşa Galatasaray özeti golleri ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar..

Maçtan dakikalar

6. dakikada Selçuk’un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Ramazan kornere çeldi.

9. dakikada Selçuk’un soldan kullandığı kornerde Tolga topu arkaya aşırttı. Boşta kalan topa Maicon vuruş yaptı. Kasımpaşa savunması topu çizgiden kornere çıkardı.

19. dakikada Feghouli’nin kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Topu iki hamlede kontrol etti.

28. dakikada Veysel’in sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada Diagne topu geriye sektirdi. Seken topa gelişine vuruş yapan Koita’nın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

35. dakikada Selçuk’un ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.

37. dakikada sağ kanattan ilerleyen Donk’un uzun pasında sol kanatta topla buluşan Rodrigues’in ceza sahası

içine girerek yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

45+1. dakikada ceza sahası içine giren Mensah, Serdar’ın müdehalesinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya xx, Kemal Yılmaz xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Youssef xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Mensah xx, Koita xx, Trezeguet xxx, Diagne xxx

Yedekler: Eray, Eduok, Etoundi, Hasan, Ahmed, Onur, İlhan, Hakan, Neumayr

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Maicon xx, Serdar xx, Nagatomo xx, Donk xxx, Selçuk xxx, Tolga xx, Feghouli xx, Rodrigues xxx, Gomis xx

Yedekler: Carrasso, Eray, Mariano, Ahmet, Yasin, Eren, Sinan, Hakan, Koray, Latovlevici

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Rodrigues (dk. 37) (Galatasaray), Diagne (dk. 45+2 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Nagatomo (Galatasaray), Veigneau (Kasımpaşa)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

