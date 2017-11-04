ÖZET İZLE: Kasımpaşa 2-2 Bursaspor|Kasımpaşa Bursa Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Maçtan dakikalar

16. dakikada savunmadan aldığı topla rakip ceza sahası önüne kadar gelen Badu şutunu çekti ancak top az farkla dışarı çıktı.

26. dakikada Popov’dan aldığı topla ceza sahası önüne gelen Trezeguet, uzaktan sert vurdu. Ertuğrul’a çarpan top yön değiştirmesine karşın Harun iyi bir refleksle gole izin vermedi.

29. dakikada Mensah’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Murillo, aşırtma yapmak istedi ancak Harun gole izin vermedi. Dönen top Mensah’ın önünde kaldı. Harun bu pozisyonda da gole izin vermedi.

32. dakikada Veigneau’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sadiku son çizgiye inip müsait pozisyondaki Eduok’a çıkardı. Bu futbolcu yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

37. dakikada sağ kanattan bindiren Popov, bekletmeden ceza sahasına hareketlenen Mensah’ı gördü. Mensah'ın ceza sahası dışından gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

47. dakikada Aziz Behich’in soldan yaptığı ortada kale sahası içinde çok iyi yükselen Batalla'nın savunmaya rağmen kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

50. dakikada sol kanattan topla son çizgiye inen Trezeguet'in pasında müsait pozisyonda Pavelka’nın şutunu Harun kornere çeldi.

60. dakikada Batalla’nın sağ kanattan yaptığı ortaya kale sahası içindeki Ertuğrul'un kafa vuruşundatop üstten auta çıktı.

74. dakikada Jorquera'nın pasında ceza sahasına hareketlenen Ekoko’nun müsait durumdaki şutunda top auta çıktı.

78. dakikada Pavelka’nın verdiği uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Murillo kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki şutunda Harun gole izin vermedi. Dönen topta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

87. dakikada Ekoko soldan ceza sahası içine girip son çizgiye indi. Ortasında savunmadan seken top Aziz Behich’in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kurtardı.

89. dakikada Ekoko’nun soldan yaptığı ortada savunmanın arasında topa vuran Ertuğrul topu ağlara gönderdi. 2-1

90+4. dakikada Ekoko’nun bu kez sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde soldan gelişine vuruşunu yapan Aziz Behich, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Samet Çavuş xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xxx, Youssef xx, Omeruo xx, Veigneau xxx, Pavelka xxx, Sadiku xxx,

Trezeguet x, Mensah xxx (Veysel dk. 78 xx), Murillo xxx, Eduok xxx (Hasan dk. 86 ?)

Yedekler: Eray, Burak, Etoundi, Onur, Ali, Hakan, Neumayr, Burak

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Bursaspor: Harun xxx, Ertuğrul xxx, Ekong x, Titi x, Behich xxx, Barış x (Delarge dk. 61 xx), Batalla x, Agu x (Jorquera dk. 46 xx), Badu x (Kubilay dk. 68 xx), Stancu xx, Ekoko xxx

Yedekler: Muhammed, Merter, Sinan, Faty, Furkan, Kubilay, Delarge, Rüştü

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Goller: Eduok (dk. 32), Mensah (dk. 37) (Kasımpaşa), Ertuğrul (dk. 89), Aziz Behich (90+4) (Bursaspor)

Kırmızı kart: Trezeguet (dk. 57) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Aziz Behich, Ertuğrul, Titi (Bursaspor), Sadiku, Ramazan (Kasımpaşa)