Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • ÖZET İZLE: Kasımpaşa 3-1 Gençlerbirliği Maç Özeti ve Golleri İzle | Kasımpaşa Gençlerbirliği kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Kasımpaşa 3-1 Gençlerbirliği Maç Özeti ve Golleri İzle | Kasımpaşa Gençlerbirliği kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Göztepe Karabük ile karşı karşıya geldi. Göztepe Karabük maç özeti ve golleri izle. Göztepe Karabük maçı kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Kasımpaşa 3-1 Gençlerbirliği Maç Özeti ve Golleri İzle | Kasımpaşa Gençlerbirliği kaç kaç bitti?

12 Mayıs 2018 17:53

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği’ni ağırladı. Müsabakadan ev sahibi ekip 3-1 galip ayrıldı. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Milinkovic’in ortasında ceza sahası içinde Sessegnon’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı. 

12. dakikada sağ kanattan Popov’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mensah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı. 

21. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Milinkovic’in şutunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı çeldi. 

39. dakikada Popov’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne savunmada oluşan karambolü iyi değerlendirdi ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 

Stat: Recep Tayyip Erdoğan 

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, İbrahim Bozbey xx 

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xxx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Mensah x (Omeruo dk. 37 x), İlhan Depe xx, Ahmed Ildiz xx, Trezeguet xxx, Diagne xxx 

Yedekler: Eray, Burak, Eduok, Etoundi, Murillo, Hasan, Hakan, Burak 

Teknik Direktör: Kemal Özdeş 

Gençlerbirliği: Hopf x, Claro x, Palitsevich xx, Uğur x, Milinkovic xx, Zeki xx, Murat x, Aydın x, Sessengon xx, Skuletic xx 

Yedekler: Numan, Yıldırım, Ahmet İlhan, Manu, Issah, Alper, İlker, Khalili, Rahmetullah, Mehmet 

Teknik Direktör: Ümit Özat 

Goller: Diagne (dk. 39, 49 ve 89) / Manu (dk. 64)

Kırmızı kart: Ahmet Oğuz (dk. 36) (Gençlerbirliği)  

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç