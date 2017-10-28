ÖZET İZLE: Kasımpaşa 3-1 Göztepe|Kasımpaşa Göztepe Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig'de 10.haftanın ilk karşılaşmasında Kasımpaşa ve Göztepe karşılaştı.Mücadele Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eduok’un pasında Mensah’ın ceza yayından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

15. dakikada Murillo’nun indirdiği topla ceza sahası içine giren Mensah’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

26. dakikada Popov’un ortasında Murillo’nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

41. dakikada Eduok’un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Scarione’nin sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka tarafta topla buluşan Castro’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

52. dakikada ceza yayı üzerinde kullanılan serbest vuruşta Trezeguet’in şutu direkten oyun alanına döndü.

53. dakikada sol kanatta topla buluşan Trezeguet’in ön direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Murillo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

61. dakikada Castro’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

75. dakikada sağ kanattan içeri giren Eduok’un ortasında arka direkte topla buluşan Trezeguet’in beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.

79. dakikada Mensah’ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Popov’un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mehmet Kısal xx, Mustafa Sönmez xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Trezeguet xxx, Murillo xx (Etoundi dk. 80 x), Mensah xxx (Neumayr dk. 83 ?), Eduok xxx (Veysel dk. 90+1 ?)

Yedekler: Kadem, Eray, Burak, Onur, Hasan, Ahmed, Ali

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Göztepe: Beto xx, Sabri Sarıoğlu xx, Kadu xx, Schwechlen xx, Traore xx, Selçuk Şahin xx, Rotman xx (Gouffran dk. 63 xx), Andre Castro xxx, Tayfur xx (Ömer dk. 46 xx), Scarione xx (Nabil Ghilas dk. 75 xx), Jahovic xx

Yedekler: Günay, Tanju, Kosanovic, Doğanay, Muhammed Enes, N'gondo, Halil

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Mensah (dk. 11), Trezeguet (dk. 57), Popov (dk. 79) (Kasımpaşa), Castro (dk. 47) (Göztepe)

Sarı kartlar: Mensah (Kasımpaşa), Jahovic (Göztepe)

MAÇ SONUCU

Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe

Kasımpaşa, 5 hafta sonra galip

Kasımpaşa, evindeki 3-1'lik Göztepe galibiyeti ile Süper Lig’de 5 hafta sonra galip geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig’in 10. haftasında evinde karşılaştığı Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, bu maçla birlikte ligdeki 3. galibiyeti alırken, puanını 11’e yükseltti. Paşa, geride kalan 5 haftada Galatasaray'a 2-0, Osmanlıspor'a 3-0, Sivasspor'a 3-2, Antalyaspor'a 2-1 mağlup olurken, Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Lacivert-beyazlılar, Göztepe galibiyetiyle ligde moral buldu.

Kasımpaşa, ligdeki son galibiyetini ise 4. haftada evinde 4-2’lik skorla Evkur Yeni Malatyaspor karşısında almıştı.

Castro ve Scarione, Kasımpaşa’ya karşı

Göztepe’nin başarılı futbolcuları Oscar Scarione ile Andre Castro, Süper Lig’in 10. haftasındaki mücadelede eski takımları olan Kasımpaşa’ya karşı oynadı. Sarı-kırmızılıların tek golünün asistini Scarione yaparken, golü de Castro kaydetti.

Kasımpaşa, Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe’yi ağırladı. Mücadele 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Müsabakada sarı-kırmızılıların iki futbolcusu, eski takımına karşı forma giydi. İzmir ekibine bu sene transfer olan Oscar Scarione ile Andre Castro, Paşa’ya karşı ilk 11'de başladı. Castro 90 dakika, Scarione de 75 dakika forma giydi. Castro maçın 47. dakikasında Kasımpaşa ağlarına 1 gol atarken, golün asistini de Scarione yaptı.

Scarione 2013-2016, Castro da 2014-2017 yıllarında Kasımpaşa formasıyla mücadele etmişti.

Adis Jahovic, Kasımpaşa’yı boş geçti

Göztepe’nin Makedon yıldızı Adis Jahovic, ligde bu hafta oynadıkları Kasımpaşa deplasmanında suskun kaldı ve 7 hafta sonra gol atamadı.

Gözetepe, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sezona başarılı bir performans sergileyen ve gol krallığı yarışında da zirvede olan sarı-kırmızılıların Makedon forveti Adis Jahovic, lacivert-beyazlılara karşı ilk 11’de başladı. Bu haftayı gol atamadan geçiren başarılı futbolcu, 7 hafta sonra ilk kez rakip fileleri havalandıramadı.

30 yaşındaki golcü, ilk golünü ligin 3. haftasında İzmir’de oynanan Trabzonspor maçında kaydetmişti.

Göztepeli taraftarların “No Adis, No Party” (Adis yoksa parti yok) sloganıyla bağrına bastığı Adis Jahovic, Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'e karşı 1'er, Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'a karşı 2'şer, Demir Grup Sivasspor'a karşı ise 3 gol kaydetti.