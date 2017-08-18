ÖZET İZLE: Kasımpaşa, Beşiktaş maçı kaç kaç? |Kasımpaşa BJK maçı geniş özet ve golleri izle

Süper Lig’in 2. haftasının açılış karşılaşmasında son şampiyon Beşiktaş, Kasımpaşa’ya konuk oldu. Mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.



KASIMPAŞA 2-2 BEŞİKTAŞ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Tosic'in pasında Cenk Tosun son çizgiye inerek kale sahası içine ortasını yaptı, Babel uygun durumda topu ağlara yolladı.0-1

14. dakikada Dusko Tosic, yine savunmanın arasında rahat pozisyondaki Cenk Tosun’u gördü. Cenk’in ceza sahası dışından şutunu kaleci Ramazan kontrol etti.

23. dakikada Neumayr sol çaprazdan önce düzeltti, ardından kaleye çok sert bir şut gönderdi. Kaleci Fabri’nin uzanamadığı top filelerle buluştu. 1-1

34. dakikada Babel’in pasında son çizgiye inen Caner ceza sahası içindeki Talisca’ya ortaladı. Talisca’nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti. 1-2

45. dakikada Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Pepe, müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Neumayr’ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan gelen Ben Youssef iyi yükseldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

57. dakikada Oğuzhan’ın müthiş pasında topa hareketlenen Babel, kaleci Ramazan’ı çalımlayıp pasını Cenk’e attı. Cenk Tosun müsait pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

78. dakikada Trezeguet, aldığı topla ceza sahası önüne gelerek sert vurdu, Fabri’nin uzanamadığı top ağlara gitti. 2-2

86. dakikada Cenk Tosun, Caner’den aldığı pasla ceza sahası önüne geldi. Sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Ramazan topu kornere gönderdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Kerem Ersoy xx, Volkan Narinç xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Popov xxx, Neumayr xxx (Rangel dk. 78 x), Pavelka xxx, Sadiku xxx, Murillo xx (Eduok dk. 63 x), Trezeguet xxx, Adem xx (Mensah dk. 78 x)

Yedekler: Eray, Abdullah, Hasan, Ahmed, Mensah, Mert, Burak

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Beşiktaş: Fabri x, Beck xxx, Pepe xxx, Tosic xxx, Caner xxx, Oğuzhan xxx (Medel dk. 74 xx), Tolgay xxx, Quaresma xxx (Lens dk. 75 xx), Talisca xx, Babel xx (Negredo dk. 85 ?), Cenk xxx

Yedekler: Tolga, Fatih, Mitrovic, Adriano, Orkan, Necip, Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Babel (dk. 7), Talisca (dk. 34) (Beşiktaş), Neumayr (dk. 23), Trezeguet (dk. 78) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Talisca, Tosic (Beşiktaş), Veysel, Trezeguet, Ben Youssef, Rangel (Kasımpaşa)

Beşiktaş, 3 sezondur Kasımpaşa'da kazanamıyor

Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son 3 sezondur bu sahada galibiyet alamadı.

Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Silah-beyazlılar bu sonuçla Kasımpaşa deplasmanında son 3 sezonda galibiyet alamamış oldu. 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup olan Şenol Güneş’in öğrencileri, geçtiğimiz sezon da lacivert-beyazlı rakibine yine aynı skorla kaybetmişti. Beşiktaş, bu sezon da Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak 3. sezonda da puan kaybetmiş oldu.

Babel, eski takımını boş geçmedi

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, eski takımı Kasımpaşa’yı yine boş geçmedi. Babel, karşılaşmanın 7. dakikasında siyah-beyazlıların golünü atan isim oldu.

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, Kasımpaşa karşısında fileleri havalandırmayı başardı. 2013-2015 yılları arasında lacivert-beyazlı takımın formasını giyen, sonrasında önce Al-Ain’e, ardından da Deportivo’ya transfer olup Beşiktaş’ın yolunu tutan Babel, eski takımına karşı oynadığı 2. maçta da gol atmayı başardı. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Beşiktaş’ın sahasında Kasımpaşa’yı 4-1 yendiği karşılaşmada Quaresma’nın asistiyle takımının son golüne imzasını atan Babel, bu maçta da 7. dakikada Cenk Tosun’un ikramını geri çevirmedi ve fileleri havalandırdı.

Tribünler boş kaldı

Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesinde tribünler boş kaldı. Siyah-beyazlılar kendilerine ayrılan tribünü doldururken, Kasımpaşa taraftarı maça ilgi göstermedi.

Süper Lig’de 2. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, son şampiyon Beşiktaş’ı konuk ederken lacivert-beyazlı ekibin taraftarları karşılaşmaya ilgi göstermedi. Beşiktaş’a ayrılan deplasman tribünü ise doldu. Atiker Konyaspor ile oynanan Süper Kupa maçında çıkan olaylar nedeniyle 1 maç ceza alan ve geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor karşılaşmasını televizyondan izlemek zorunda kalan Beşiktaşlı taraftarlar, bu sezon ilk kez tribünde yer aldı.

