ÖZET İZLE: Kayserispor 0-0 Trabzonspor| Kayserispor Trabzonspor Maçı Geniş Özeti

Kayserispor, Süper Lig’in 11. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Süper Ligin 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile oynadır. 14:00'da Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu başlayan maç beraberlikle sonuçlandı. Bütün detayları haberimizden takip edebilirsiniz. Trabzon-Kayseri maçı canlı anlatımı izle, Trabzon Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor Kayserispor maçın geniş özeti ve gollerini izle

KAYSERİSPOR: 0 TRABZONSPOR: 0

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasla topla buluşan Deniz, topu sağ kanattan ceza sahası içerisine çıkardı. Trabzonspor defansı, erken davranarak topu uzaklaştırdı.

20. dakikada kazanılan köşe atışını kullanan Deniz’in ortasında ceza sahası içerisinde topa yükselen Şamil’in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

25. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Mendes ceza sahsına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mendes, ayağından topu aşınca meşin yuvarlak kaleci Onur’da kaldı.

32. dakikada Kana-Biyik'ın sağ kanattan ortasında Ryan Mendes arka direkte kafayla topu indirdi ancak kaleci Onur, Umut’tan önce topa sahip oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

52. dakikada savunmanın kaleciye verdiği geri pasta kaleci Lung topu elinden kaçırdı, araya girmeye çalışan Castillo'dan önce savunma araya girerek topu kornere attı.

59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gyan, topu ceza sahası içerisindeki Umut’a gönderdi. Umut’un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

63. dakikada Mendes’in ceza sahası dışından vuruşunda top Trabzonspor savunmasından döndü. Pozisyonunda devamında topu önünde bulan Şamil’in sert şutunda top üstten auta çıktı.

75. dakikada Espinoza’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gyan’ın sert şutunda top az farkla auta gitti.

76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Deniz’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada savunmanın arkasına atılan ara pasla topla buluşan Lopes’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top kaleci Onur’da kaldı.

81. dakikada ceza sahasına atılan topta Gyan, müsait pozisyonda topa dokunamayınca meşin yuvarlak kaleciye çarparak kornere çıktı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Erdinç Sezertam xx

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Kana-biyik xx, Atila Turan xx, Şamil x (Espinoza dk. 74 x), Badji xx, Deniz xx, Mendes xx, Boldrin xx (Gyan dk. 59 x), Umut x (Güray dk. 81 ?)

Yedekler: Vedat, Levent, Meleg, Stojiljkovic, Erdal, Erkan, Bia

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Onur xx, Peraira xx, Durica xx, Uğur xx, Mustafa xx (Mas dk. 65 x), Okay xx, Onazi (Sosa dk. 41 ?), Yusuf xx, Bero xx, Castillo xx (Abdülkadir dk. 79 x), N'Doye xx

Yedekler: Esteban, Uğurcan, Kamil, Volkan, Hasan, Hubocan, Abdürrahim

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Sarı kartlar: Deniz, Sapunaru (Kayserispor), N’Doye, Bero, Castillo (Tabzonspor)

(TB-ORT-S)

Turan Bulut