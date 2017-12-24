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ÖZET İZLE: Kayserispor 0-1 Yeni Malatyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kayserispor Yeni Malatyaspor kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 17.hafta karşılaşmasında Kayserispor Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Kayserispor Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti? Kayserispor Yeni Malatyaspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Kayserispor 0-1 Yeni Malatyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kayserispor Yeni Malatyaspor kaç kaç bitti?

24 Aralık 2017 16:11

Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Misafir takım mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar 

11. dakikada Boutaib’in pasında Murat Yıldırım gelişine sert vuruşunu kaleci Lung kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda Meza’nın şutunda top üstten auta çıktı.

20. dakikada Atila Turan’ın pasında topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahasına girip ortasında Umut Bulut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’tan döndü.

22. dakikada ceza sahasına giren Deniz Türüç’ün şutunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

45. dakikada Pereira'nın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Boutaib'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1 

53. dakikada Atila Turan’ın pasında Bia’nın şutunda top kaleci Ertaç’tan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

66. dakikada Şamil’in şutunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

82. dakikada Kana Bıyık’ın ortasında kaleci Ertaç topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

84. dakikada Deniz Türüç’ün şutunda top az farkla auta çıktı.

Kayserispor Yeni Malatyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle

Stat: Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir
Kayserispor: Lung xx, Lopes xx (Bia dk. 46 x), Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx, Mendes xx, Sapunaru xx, Badji xx, Kucher xx (Espinoza dk 80, Kana Bıyık xx, Atila Turan xx, Şamil x (Stojiljkoviç dk. 69 x)
Yedekler: Zülfikar, Levent Gülen, Meleg, Berkant, Erdal
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereira xx (Dening dk. 79), Murat xx (Buğra dk. 70), Boutaib xx, Azubuike xx, Sadık, Turgut (Adem dk. 57), Cissokho, Chebake, Aytaç, Meza
Yedekler: Ceddy, Barazite, Eren, Sincere, Ferhat, Murat, Mustafa
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Boutaib (dk. 45) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Şamil, Espinoza (Kayserispor), Chebake, Meza, Aytaç Kara, Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor) 

Alparslan Ötüken

Etiketler: golleri izle, Kayserispor, maç özeti, süper lig, Yeni Malatyaspor

 

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