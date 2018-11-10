ÖZET İZLE | Kayserispor 0-3 Galatasaray özet izle goller izle | Kayserispor - Galatasaray kaç kaç?

Kayserispor - Galatasaray özet izle... Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk oldu.

Birçok futbolcusundan eksik olarak Kayseri'ye giden Galatasaray, karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Galatasaray'a deplasmanda 3 puanı getiren tek gollleri Henry Onyekuru (2) ve Ömer Bayram kaydetti.

Öte yandan Kayserispor'da Lopes, 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 23'e yükseltti. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

Ömer Bayram, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı

Akhisarspor'dan sezon başında Galatasaray'a transfer olan Ömer Bayram, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü, Kayserispor'a karşı attı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya 11'de başlayan Galatasaraylı oyuncu Ömer Bayram, bu sezon sarı kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. 88. dakikada Mariano'nun asistinde topla buluşan Ömer Bayram, maçın skorunu belirleyen golü filelere gönderdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Bilal'in sol kanattan içeri gönderdiği pasla topla buluşan Umut, topu istediği gibi kontrol edemeyince meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

18. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, rakibini çalımlayarak şutu attı. Kaleci Muammer'den dönen topu takip eden Onyekuru meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

38. dakikada Mariano'nun sağ kanattan arka direğe ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Ömer'in sert şutunda kaleci Muammer, ayaklarıyla topun kaleye gitmesini önledi.

44. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut, topu ceza sahası dışarısındaki Chery'e kazandırdı. Chery'in sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti.

45. dakikada ceza sahası dışarısında topla buluşan Chery'nin sert şutunda kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Mariano'nun savunmanın arkasına attığı topla buluşan Sinan'ın aşırtma şutunda kaleci Muammer son anda topu çeldi.

63. dakikada ceza sahasında topla buluşan Umut topu müsait durumdaki arkadaşına atmak istedi ancak Galatasaray defansı araya girdi. Topu önünde bulan Şamil'in sert vuruşunda top kaleci Muslera'dan döndü. Dönen topa müdahale etmek isteyen Mensah ile kaleci Muslera'nın topu kazanma mücadelesinde Muslera sakatlandı.

75. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Selçuk'un savunmanın arkasına attığı topu rakibinden kurtaran Onyekuru, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Onyekuru'nun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın şutu direğin dibinden auta gitti.

88. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ortasına arka direkte gelişine vuran Ömer Bayram, topu ağlara gönderdi. 0-3

Stat: Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

Kayserispor: Muammer, Lopes, Rotman, Şamil, Bilal, Umut, Chery (Varela dk. 61), Sapunaru, Mensah (Hakan dk. 86 ?), Kucher, Atilla

Yedekler: Lung, Vedat, Gyan, Adem, Mert

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Galatasaray: Muslera (İsmail dk. 90 ?), Marianio, Maicon, Serdar, Selçuk (Yunus dk. 90 ?), Belhanda, Sinan, Ömer, Onyekuru, Ozan, Feghouli (Celil dk. 87 ?)

Yedekler: Ahmet, Linnes, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Onyekuru (dk. 18 ve 75), Ömer (dk. 88) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Kucher, Mensah, Sapunaru (Kayserispor), Feghouli, Ozan, Onyekuru (Galatasaray)

Kırmızı Kart: Lopes (dk. 83) (Kayserispor)