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ÖZET İZLE: Kayserispor 1-1 Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kayserispor Sivasspor kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Kayserispor Sivasspor ile karşılaştı. Kayserispor Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Kayserispor Sivasspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Kayserispor 1-1 Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kayserispor Sivasspor kaç kaç bitti?

11 Şubat 2018 15:43

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor’la 1-1 berabere kaldı. Maça damgayı Sivasspor'un süper yıldızı Robinho'nun attığı harika frikik golü vurdu.

Maçtan dakikalar

18. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Bıfouma’nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

35. dakikada Lopes’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut, müsait pozisyonda dokunamadı.

36. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan açtığı ortada meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan yumruklayarak uzaklaştırdı.

42. dakikada sol kanattan Atila Turan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut’un aşırtma vuruşunda top dışarı çıktı. 

53. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Robinho’nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-1

67. dakikada Badji’nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Umut Bulut’un şutu filelere gitti. 1-1

88. dakikada Deniz Türüç’ün köşe atışında penaltı noktası üzerinde Şamil Çinaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Kayserispor Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle

Robinho'dan mükemmel siftah! 

Stat: Kadir Has
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Olguncan xx,
Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Kana Biyik x, Kucker xx, Atila Turan xx (Erkan Kaş dk. 90 ?), Şamil Çinaz xx, Badji xx, Güray Vural x (Varela dk. 59 xx), Mendes xx (De Amorin dk. 80 ?), Deniz Türüç x, Umut Bulut xx 
Yedekler: Muammer, Gyan, Levent Gülen, Espinoza, Kravets, Sapunaru, Erdal Öztürk
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Sivasspor: Tolgahan xx, Dos Santos xx, Bjarsmyr xx, Medjani xx, Hakan Bilgiç xx, Hakan Arslan xx, Ndinga xx, Bifouma x (Muhammet Demir dk. 46 xx), Emre Kılınç xx, Rybalka xx (Saivet dk. 83 ?) Kone x (Robinho dk. 42 xx) 
Yedekler: Ali, Mert Hakan, İbrahim İşçi, Dyakov, Papp, Serkan Karakaya, Cohi Bi,
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Robinho (dk. 53) (Sivasspor), Umut Bulut (dk. 67) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Kona, Robinho (Sivassspor), Lopes, Umut Bulut, Şamil Çinaz, Varela (Kayserispor) 

Ali Göç - Alparslan Ötüken
KAYSERİ (İHA) - 

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