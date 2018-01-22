ÖZET İZLE: Kayserispor 1-3 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kayserispor Galatasaray kaç kaç bitti?

Kayserispor Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle! Galatasaray Kayseri maçı kaç kaç bitti? Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar bu kritik galibiyele lider Başakşehi'i takibini sürdürdü. Fatih Terim'in takımın başına gelmesinin ardından Süper Lig'de ikinci maçına çıkan Galatasaray bu maçtan da kazanmayı başardı. Sarı kırmızılılarda Gomis'in yokluğunda ilk onbirde maça başlayan Eren Derdiyok iki gol atarken eski Galatasaraylı Umut Bulu'un golüne 90+2. dakikada Rodrigez karşılık verdi ve Galatasaray bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Kayserispor Galatasaray maçının geniş özetini ve gollerini izlemek için aşağıdaki resme tıklayınız...

Maçtan dakikalar

12. dakikada Rodrigues’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Eren’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

19. dakikada Feghouli sol kanattan ceza sahasına girdi. Feghouli, müsait pozisyondaki Eren’e topu çıkardı, Eren düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

25. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz’in sert şutunda top barajdan geçerek kaleci Muslera’da kaldı.

29. dakikada Selçuk’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükselen Feghouli’nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

37. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Rodrigues’in müsait pozisyondaki vuruşunda top üstten auta çıktı.

45. dakikada ceza sahasına giren Lopes'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleye giden topu defans ayak koyarak uzaklaştırdı.

49. dakikada Badji’nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Umut’un yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

52. dakikada Güray’ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topa yükselen Umut’un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

57. dakikada Güray’ın ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan içeri çıkardığı topta Mendes’in bekletmeden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

60. dakikada Deniz’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Sapunaru’nun kafa vuruşunda kaleci Muslera güçlükle topu uzaklaştırdı

63. dakikada Güray’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut müsait durumdaki Şamil’e pasını çıkardı. Şamil’in bekletmeden vuruşu kaleci Muslera’dan döndü, dönen topu önünde bulan Mendes’in şutu ise üstten auta çıktı.

75. dakikada Deniz’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Amorim’in bekletmeden vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı.

81. dakikada Donk’un defansın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Sinan’ın vuruşunda top kaleci Lung’a çarparak kornere çıktı.

82. dakikada Tolga’nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sinan’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

90. dakikada Ndiaye'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3

Stat: Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Kayserispor: Lung x, Lopes xx, Şamil x, Umut xx, Deniz xx, Mendes xx, Sapunaru x (Asamoah dk. 77 x), Boldrin x (Güray dk. 46 xx), Badji x, Kana Bıyık x, Atilla x (Amorim dk. 46 xx)

Yedekler: Muammer, Levent, Espinoza, Varela, Erdal, Erkan, Kucher

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Serdar xx, Yasin xx (Sinan dk. 71 x), Selçuk xx (Donk dk. 67 xx), Eren xxx, Ndiaye xx, Rodrigues xx, Latovlevici x, Denayer xx, Feghouli xx (Tolga dk. 60 x)

Yedekler: Eray, Belhanda, Linnes, Hakan, Koray

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Umut (dk. 52) (Kayserispor), Eren (dk. 12 ve 19), Rodrigues (dk. 90) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Boldrin, Umut (Kayserispor)