Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • ÖZET İZLE: Kayserispor 1-3 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kayserispor Galatasaray kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Kayserispor 1-3 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kayserispor Galatasaray kaç kaç bitti?

Kayserispor Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle! Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Kayserispor Galatasaray ile karşılaştı. Kayserispor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Kayserispor Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Kayserispor 1-3 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kayserispor Galatasaray kaç kaç bitti?
Kayserispor - Galatasaray maçından kareler - Foto Galeri
Aslan zorlu virajı kayıpsız geçti - Web TV

22 Ocak 2018 23:15

Kayserispor Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle! Galatasaray Kayseri maçı kaç kaç bitti? Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar bu kritik galibiyele lider Başakşehi'i takibini sürdürdü. Fatih Terim'in takımın başına gelmesinin ardından Süper Lig'de ikinci maçına çıkan Galatasaray bu maçtan da kazanmayı başardı. Sarı kırmızılılarda Gomis'in yokluğunda ilk onbirde maça başlayan Eren Derdiyok iki gol atarken eski Galatasaraylı Umut Bulu'un golüne 90+2. dakikada Rodrigez karşılık verdi ve Galatasaray bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Kayserispor Galatasaray maçının geniş özetini ve gollerini izlemek için aşağıdaki resme tıklayınız...

Maçtan dakikalar

12. dakikada Rodrigues’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Eren’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

19. dakikada Feghouli sol kanattan ceza sahasına girdi. Feghouli, müsait pozisyondaki Eren’e topu çıkardı, Eren düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

25. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz’in sert şutunda top barajdan geçerek kaleci Muslera’da kaldı.

29. dakikada Selçuk’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükselen Feghouli’nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

37. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Rodrigues’in müsait pozisyondaki vuruşunda top üstten auta çıktı.

45. dakikada ceza sahasına giren Lopes'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleye giden topu defans ayak koyarak uzaklaştırdı.

49. dakikada Badji’nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Umut’un yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

52. dakikada Güray’ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topa yükselen Umut’un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

57. dakikada Güray’ın ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan içeri çıkardığı topta Mendes’in bekletmeden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

60. dakikada Deniz’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Sapunaru’nun kafa vuruşunda kaleci Muslera güçlükle topu uzaklaştırdı

63. dakikada Güray’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut müsait durumdaki Şamil’e pasını çıkardı. Şamil’in bekletmeden vuruşu kaleci Muslera’dan döndü, dönen topu önünde bulan Mendes’in şutu ise üstten auta çıktı.

75. dakikada Deniz’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Amorim’in bekletmeden vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı.

81. dakikada Donk’un defansın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Sinan’ın vuruşunda top kaleci Lung’a çarparak kornere çıktı.

82. dakikada Tolga’nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sinan’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

90. dakikada Ndiaye'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3

Kayserispor Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle

Stat: Kadir Has
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Kayserispor: Lung x, Lopes xx, Şamil x, Umut xx, Deniz xx, Mendes xx, Sapunaru x (Asamoah dk. 77 x), Boldrin x (Güray dk. 46 xx), Badji x, Kana Bıyık x, Atilla x (Amorim dk. 46 xx)
Yedekler: Muammer, Levent, Espinoza, Varela, Erdal, Erkan, Kucher
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Serdar xx, Yasin xx (Sinan dk. 71 x), Selçuk xx (Donk dk. 67 xx), Eren xxx, Ndiaye xx, Rodrigues xx, Latovlevici x, Denayer xx, Feghouli xx (Tolga dk. 60 x)
Yedekler: Eray, Belhanda, Linnes, Hakan, Koray
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Umut (dk. 52) (Kayserispor), Eren (dk. 12 ve 19), Rodrigues (dk. 90) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Boldrin, Umut (Kayserispor)

Etiketler: Kayserispor Galatasaray, Kayserispor Galatasaray golleri izle, Kayserispor Galatasaray kaç kaç, Kayserispor Galatasaray özet izle, süper lig

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç