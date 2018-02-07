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ÖZET İZLE: Kayserispor 2-2 Akhisarspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Kayseri Akhisar kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Kayserispor’la 2-2 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor yarı finale yükseldi.

ÖZET İZLE: Kayserispor 2-2 Akhisarspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Kayseri Akhisar kaç kaç bitti?

07 Şubat 2018 19:33

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

9. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Sapunaru’nun sert vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi.

25. dakikada Seleznov’un pasında topla buluşan Soner Aydoğdu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

36. dakikada Erkan Kaş’ın ortasında topa yükselen Kravets’in kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1

70. dakikada Onur Ayık’ın ara pasında topla buluşan Eray Ataseven, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-2

90. dakikada Varela ceza sahası içerisinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+1. dakikada penaltıyı kullanan Gyan, topu ağlarla buluşturdu. 2-2

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Çimen xx, Hakan Yemişken xx

Kayserispor: Muammer xx, Levent xx, Kana Biyik xx, Sapunaro xx (Mendes dk. 45 xx), Erkan Kaş xx (Güray dk. 45 xx), Toledo xx (Gyan dk. 63 xx), Boldrin xx, Badji xx, Varela xx, Amorim xx, Kravets xx
Yedekler: Lung, Vedat, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Erdal Öztürk, Kucher, Atilla

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk xx, Caner xx, Eray xx, Mustafa Yumlu xx, Ömer Bayram xx, Muğdat xx (Larsson dk. 65 xx), Sissoko xx, Junior xx (Onur Ayık dk. 45 xx), Aykut xx, Soner xx, Seleznov xx (Barbosa dk. 73 xx)

Yedekler: Lukac, Fılho, Orhan Taşdelen, Tchounkeu, Mujangi

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Soner Aydoğdu (dk. 25), Eray Ataseven (dk. 70) (TM Akhisarspor), Kravets (dk. 36), Gyan (dk. 90+1 pen.) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Eray Ataseven (TM Akhisarspor), Kana Biyik (Kayserispor)

Ali Göç
 

 

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