ÖZET İZLE: Kayserispor 3-1 Antalyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle| Kayseri Antalya maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Kayserispor, konuk ettiği Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti.
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Maçtan Dakikalar
5. dakikada defansın arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz Kadah’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
16. dakikada Maicon’ın ceza sahası dışarısından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
43. dakikada Deniz’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.
44. dakikada Mendes’in sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.
52. dakikada Deniz’in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topa iyi yükselen Umut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
54. dakikada Umut’un savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1
68. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Grando’nun vuruşunda top üstten auta çıktı.
89. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz topu müsait durumdaki Mendes'e çıkardı. Mendes, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1
Stat: Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık, xx, Candaş Elbil xx
Kayserispor: Zülfikar xx, Levent x (Erdal dk. 46 xx), Espinoza xx, Meleg x (Şamil dk. 31 xx), Deniz xx, Stajiljkovic x (Umut dk. 31 xx), Mandes xx, Sapunaru xx, Badji x, Kucher xx, Atilla xx
Yedekler: Lung, Berkant, Bia
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Antalyaspor: Boffin x, Angelo x, Yusuf x, Nazım x, Zeki x (Mustafa dk. 90 ?), Maicon x, Yekta xx, Grando xx, Harun xx, Deniz Kadah xx, Musa x
Yedekler: Ferhat, Oğuzhan, Hamdi
Teknik Direktör: David Badia
Goller: Umut (dk. 52), Deniz (dk. 54), Mendes (dk. 89) (Kayserispor), Deniz Kadah (dk. 5) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Espinoza, Deniz, Sapunaru (Kayserispor), Musa, Yekta, Ferhat, Zeki, Boffin (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: Maicon (dk. 90), Angelo (dk. 90) (Anltayaspor)
Turan Bulut