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ÖZET İZLE: Kayserispor 3-1 Antalyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle| Kayseri Antalya maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Kayserispor, Antalyaspor ile karşılaştı. Kayserispor Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Kayserispor Antalyaspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Kayserispor 3-1 Antalyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle| Kayseri Antalya maçı kaç kaç bitti?

27 Aralık 2017 19:16

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Kayserispor, konuk ettiği Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Maçtan Dakikalar 

5. dakikada defansın arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz Kadah’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

16. dakikada Maicon’ın ceza sahası dışarısından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

43. dakikada Deniz’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

44. dakikada Mendes’in sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

52. dakikada Deniz’in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topa iyi yükselen Umut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

54. dakikada Umut’un savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

68. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Grando’nun vuruşunda top üstten auta çıktı.

89. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz topu müsait durumdaki Mendes'e çıkardı. Mendes, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık, xx, Candaş Elbil xx

Kayserispor: Zülfikar xx, Levent x (Erdal dk. 46 xx), Espinoza xx, Meleg x (Şamil dk. 31 xx), Deniz xx, Stajiljkovic x (Umut dk. 31 xx), Mandes xx, Sapunaru xx, Badji x, Kucher xx, Atilla xx

Yedekler: Lung, Berkant, Bia

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Antalyaspor: Boffin x, Angelo x, Yusuf x, Nazım x, Zeki x (Mustafa dk. 90 ?), Maicon x, Yekta xx, Grando xx, Harun xx, Deniz Kadah xx, Musa x

Yedekler: Ferhat, Oğuzhan, Hamdi

Teknik Direktör: David Badia

Goller: Umut (dk. 52), Deniz (dk. 54), Mendes (dk. 89) (Kayserispor), Deniz Kadah (dk. 5) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Espinoza, Deniz, Sapunaru (Kayserispor), Musa, Yekta, Ferhat, Zeki, Boffin (Antalyaspor)

Kırmızı Kart: Maicon (dk. 90), Angelo (dk. 90) (Anltayaspor) 

Turan Bulut
 

 

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