ÖZET İZLE: Kayserispor 3-2 Karabükspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kayserispor Karabükspor kaç kaç bitti

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 3-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR!

Kayserispor 3-2 Karabükspor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Osman Çelik’in vuruşunda meşin yuvarlağı Lung çıkardı.

14. dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Kravets’in kafa vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.

22. dakikada Adam Mikel’in açtığı ortaya ceza sahası içinde topa iyi yükselen Leandro’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

26. dakikada Deniz Türüç topu yaklaşık 20 metre sürerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

29. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Kravets’in vuruşunda top ağlarla gitti. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahasında rakibiyle ikili mücadeleye giren Sapunaru yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

49. dakikada penaltıyı kullanan Deniz Türüç, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

58. dakikada Karabükspor defansının uzaklaştıramadığı topu Kravets aldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

72. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Asamoah Gyan’ın vuruşunda top direkten döndü.

88. dakikada Herve’nin pasında ceza alanında topla buluşan Skulason’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, İbrahim Bozbey xx

Kayserispor: Lung xx, Tiago Lopes xx, Asamoah Gyan xx, Espinoza xx (Kucher dk. 61 x), Deniz Türüç xx, Kravets xx (Varela dk. 75 xx), Mendes xx (Güray Vural dk. 61 x), Sapunaro xx, Badji xx, Kana Bıyık xx, Atilla Turan xx

Yedekler: Vedat Karakuş , Levent Gülen, Şamil Çinaz, Stojilkoviç , İsmet Yazgan, Erdal Öztürk, Erkan Kaş

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Tayyip xx, Osman Çelik xx, Skulason xx, Adam Mikel xx, Hakan Aslantaş xx, Kravcenko xx, Engin Keleş xx (Yusuf dk. 84 ?), Leandro xx (Ali Can dk. 75 x), İbanez xx, Herve xx

Yedekler: Furkan, Çağlar, Traore, Ahmet, Murat, Özgür, İshak, Bliznichenko

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Goller: Leandro (dk. 22), Skulason (dk. 88) (Kardemir Karabükspor), Kravets (dk. 29), Deniz Türüç (dk. 49 pen.), Kravets (dk. 58) (Kayserispor)

Kırmızı kart: İbanez (maç bitimi) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Espinoza (Kayserispor), Skulason (Kardemir Karabükspor)