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ÖZET İZLE: Kayserispor 3-2 Kasımpaşa Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|Kayserispor Kasımpaşa kaç kaç bitti?

Kayserispor Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle bu haberde... Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşılaştı. Kayserispor Kasımpaşa maçı geniş özeti ve golleri izle. Kayserispor Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti !

ÖZET İZLE: Kayserispor 3-2 Kasımpaşa Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|Kayserispor Kasımpaşa kaç kaç bitti?

24 Şubat 2018 17:58

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

2. dakikada Neumayr’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

13. dakikada Neumayr ile paslaşan Omeruo sol çaprazdan ceza sahasına doğru ilerledi. Omeruo ceza sahası çizgisi üzerinde uzak kale direğine doğru plase vuruşunu yaptı ancak top direkten oyun alanına geri döndü.

20. dakikada sol kanattan Erkan’ın ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Deniz, düzgün bir kafa vuruşuyla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

28. dakikada Lopes’in sağ kanattan yaptığı ortada defanstan seken topa Kana-Bıyık bekletmeden vurdu ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

34. dakikada Erkan’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Kravets’in kafa vuruşunda kaleciyi geçen top az farkla yandan dışarı gitti.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Kana-Bıyık xx, Erkan xx, Badji xx, Espinoza xx, Deniz xx, Mendes xx, Kravets xx, Umut Bulut xx

Yedekler: Vedat, Asamoah, Levent, Şamil, Güray, Varela, Erdal, Kucher, Atilla, Amorim

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Omeruo xx, Veysel xx, Pavelkaxx, Mensah xx, Koita xx, Trezeguet xx, Neumayr xx, Diagne

Yedekler: Eray, Burak, Eduok, Etoundi, Hasan, Ahmet, Onur, İlhan, Veigneau, Burak

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Deniz (dk. 20) (Kayserispor), Mbaye (dk. 2) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Veysel (Kasımpaşa) 

Turan Bulut - Cem Atakan
 

 

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