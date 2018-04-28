ÖZET İZLE: Kayserispor - Alanyaspor Kayserispor Maç Özeti Golleri İzle | Kayserispor Alanyaspor maçı kaç kaç?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Akdeniz ekibi karşılaşmayı 2-1 kazanarak kümede kalma yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Efecan Karaca ve Douglas kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise Fernando Boldrin'den geldi.



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Maçtan Dakikalar (İlk yarı)



27. dakikada Emre Akbaba’nın ortasında yükselen Welinton’un kafa vuruşunda kaleci Lung topu son anda kornere çeldi.



33. dakikada savunmanın hatası sonucu sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Douglas’ın şutunda kaleci Lung ayaklarıyla topu çelmeyi başardı.



36. dakikada Villafanes’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Taha’nın kafa vuruşunda kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)



47. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Efecan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

55. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Boldrin’in vuruşunda kaleci Haydar gole izin vermedi.

77. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Mendes topu müsait durumdaki Boldrin’e çıkardı. Boldrin, bekletmeden vuruşunu yaparak takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

81. dakikada Mendes ve Umut’un paslaşmasında savunma topa müdahale etti. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Umut’un vuruşunu kaleci Harun çıkardı. Dönen topu takip eden Kravets sol direk dibinde topa dokundu ancak kaleci Harun topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

86. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Douglas, ağlara gönderdi. 1-2

88. dakikada ceza sahasına yapılan ortada yükselen Umut’un kafa vuruşunda kaleci Haydar köşeye giden topu son anda çıkarmayı başardı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Alparslan Dedeş xx

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx (Kana Bıyık dk. 70 x), Levent xx, Sapunaru x, Atilla x, Şamil x (Kravets dk. 57 x), Deniz x (Mendes dk. 24 xx), Boldrin x, Badji x, Amorim x, Umut xx

Yedekler: Vedat, Erkan, Kucher, Espinoza, Erdal

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Atytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, N’Sakala xx, Welinton xx, Tzavellas x, Gassama xx, Maniatis xx, Emre Akbaba x (Cenk dk. 80 x), Villafanez xx, Taha xx, Douglas xx (Fofana dk. 90 ?), Fernandes xx (Efecan dk. 46 xx)

Yedekler: Ufuk, Berkan, Birol, Barış, Augusto, Emre Nefiz, Wanderson

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Boldrin (dk. 77) (Kayserispor), Efecan (dk. 47), Douglas (dk. 86 pen.) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Sapunaru (dk. 85) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Lopes, Şamil, Umut (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)