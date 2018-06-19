ÖZET İZLE: Kolombiya 1-2 Japonya Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kolombiya Japonya kaç kaç bitti?

Kolombiya 1-2 Japonya Maçı Özeti ve Golleri İzle! Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Japonya 3'üncü dakikada 10 kişi kalan rakibini zorlanmasına rağmen Shinji Kagawa ve Osako'nun attığı gollerle 2-1 yenmeyi başardı ve turnuvaya 3 puanla başladı. Bu sonuçla Dünya Kupası tarihinde bir Asya takımı ilk kez bir Güney Amerika temsilcisini mağlup etme başarısı gösterdi.
Kolombiya Japonya Maçı Özeti ve Golleri İzle
Aralarında oynadıkları maçlar
Kolombiya ve Japonya tarihleri boyunca 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların ikisini Kolombiya kazanırken bir maçta beraberlikle sonuçlandı.
24.06.2014 - Japonya 1 - 4 Kolombiya
05.06.2007 - Japonya 0 - 0 Kolombiya
22.06.2003 - Japonya 0 - 1 Kolombiya
Dünya Kupası'nda 19 Haziran'ın programı;
Kolombiya - Japonya (15.00) TRT 1
Polonya - Senegal (18.00) TRT1
Rusya - Mısır (21.00) TRT 1
DÜNYA KUPASI MAÇLARINI 4K NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?
Dünya Kupası maçları, TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarında ekrana gelecek. Peki 4K nasıl izleyebilirsiniz?
Yayınları izleyebilmeniz için gerekenler;
– 4K Ultra HD çözünürlüğünde bir televizyon
– En az 4K 50p yayın destekleyen dahili uydu alıcı ya da harici decoder (30p dahili video alıcıya sahip 4K TV’ler yayını alamayacaklar)
– Dijital uydu alıcınızın arkadasındaki anten girişini, doğrudan dahili uydu alıcısı olan Ultra HD TV’nizin uydu girişine takması yeterli.
– En son olarak televizyonunuzun dahili uydu alıcısına TRT 4K frekans ayarlarını yapmanız gerekiyor. Yapmanız gereken ayar:
Sembol Oranı: 15000
Frekans: 12123 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
TRT 4K platform olarak, Turkcell TV Plus 100. kanal, Digiturk 399. kanal ve Tivibu üzerinde bulunuyor. Bu platformlardan kolayca Dünya Kupası maçlarını takip edebilirsiniz.