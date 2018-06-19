ÖZET İZLE: Kolombiya 1-2 Japonya Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kolombiya Japonya kaç kaç bitti?

Kolombiya 1-2 Japonya Maçı Özeti ve Golleri İzle! Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Japonya 3'üncü dakikada 10 kişi kalan rakibini zorlanmasına rağmen Shinji Kagawa ve Osako'nun attığı gollerle 2-1 yenmeyi başardı ve turnuvaya 3 puanla başladı. Bu sonuçla Dünya Kupası tarihinde bir Asya takımı ilk kez bir Güney Amerika temsilcisini mağlup etme başarısı gösterdi.

Aralarında oynadıkları maçlar

Kolombiya ve Japonya tarihleri boyunca 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların ikisini Kolombiya kazanırken bir maçta beraberlikle sonuçlandı.

24.06.2014 - Japonya 1 - 4 Kolombiya

05.06.2007 - Japonya 0 - 0 Kolombiya

22.06.2003 - Japonya 0 - 1 Kolombiya

Dünya Kupası'nda 19 Haziran'ın programı;

Kolombiya - Japonya (15.00) TRT 1

Polonya - Senegal (18.00) TRT1

Rusya - Mısır (21.00) TRT 1

DÜNYA KUPASI MAÇLARINI 4K NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Dünya Kupası maçları, TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarında ekrana gelecek. Peki 4K nasıl izleyebilirsiniz?

Yayınları izleyebilmeniz için gerekenler;

– 4K Ultra HD çözünürlüğünde bir televizyon

– En az 4K 50p yayın destekleyen dahili uydu alıcı ya da harici decoder (30p dahili video alıcıya sahip 4K TV’ler yayını alamayacaklar)

– Dijital uydu alıcınızın arkadasındaki anten girişini, doğrudan dahili uydu alıcısı olan Ultra HD TV’nizin uydu girişine takması yeterli.

– En son olarak televizyonunuzun dahili uydu alıcısına TRT 4K frekans ayarlarını yapmanız gerekiyor. Yapmanız gereken ayar:

Sembol Oranı: 15000

Frekans: 12123 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

TRT 4K platform olarak, Turkcell TV Plus 100. kanal, Digiturk 399. kanal ve Tivibu üzerinde bulunuyor. Bu platformlardan kolayca Dünya Kupası maçlarını takip edebilirsiniz.