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ÖZET İZLE: Konyaspor 0-1 Yeni Malatyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Konya Malatyaspor kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Konyaspor Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle. Konyaspor Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Konyaspor 0-1 Yeni Malatyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Konya Malatyaspor kaç kaç bitti?

04 Mart 2018 18:27

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ  

Maçtan dakikalar 

8. dakikada sağ kanattan Ömer Ali'nin ceza sahasına ortasında arka direkte Jahovic'in kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

15. dakikada sağ kanattan Ferhat'ın kullandığı köşe atışında . Ön direğe yakın bölgede topa hareketlenen Ali Turan kafa vuruşunu yaptı, ancak top kalece Ertaç'ın kontrolünde kaldı. 

23. dakikada sağ kanattan Aytaç'ın kullandığı serbest atışta savunmadan seken topla buluşan Pereira ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekti ancak top direğin yanından dışarı çıktı. 

27. dakikada sağ kanattan Skubic'in ceza sahasına ortasında kaleci Ertaç topu çeldi.  

57. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ferhat'ın yerden yaptığı ortayla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Eto'o şutunu çekti, ancak top kalenin yanından dışarı çıktı. 

64. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topun başına geçen Volkan, ceza sahası içine ortasını yaptı. Kaleci Ertaç'ın ellerinden seken topu savunma uzaklaştırdı. 

81. dakikada Boitaib'in sağ kanattan yolladığı pasta topla buluşan Gilberto, ceza sahası içinden kaleye şutunu çekti, ancak top kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 

84. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında kısa pasla topla buluşan Gilberto, ceza sahası içine girip kaleye şutunu çekti. Top kaleci Serkan'a çarptıktan sonra kornere gitti. 

87. dakikada Mina'nın hızla kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içi sağ çaprazda topu kafayla yere indiren Boutaib, önüne düşen topu düzeltip kaleye şutunu çekti ve takımını öne geçiren golü attı. 0-1 

Stat: Büyükşehir Belediye 

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Yugar Bebek xx, Erkan Akbulut xx 

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx, Ömer Ali xx (Orkan dk. 75 x), Milosevic xx, Moke ww (Fofana dk. 46 x), Filipovic xx, Mehdi xx, Eto’o xx (Volkan Şen dk. 63 x), Ferhat xx, Jahovic xx, Skubic xx 

Yedekler: Emrullah, Volkan Fındıklı, Eren, Selim, Jonsson, Vedat, Musa 

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek 

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Matheus xx, Pereira xx (Gilverto Olivera dk. 78 x), Boutaib xx, Azubuike xx, Sadık xx, Adem xx (Diallo dk. 61 x), Chebake xx, Aytaç xx, Meza xx, Rahman Buğra xx (Berk 90+3 ?) 

Yedekler: Farnolle, Gökhan, Nacer Barazite, Eren, Sincere, Fernando, Mustafa 

Teknik Direktör: Erol Bulut 

Gol: Boitaib (dk. 87) (Evkur Yeni Malatyaspor) 

Sarı kartlar: Ali Turan, Mehdi (Atiker Konyaspor), Azubuike, Matheus (Evkur Yeni Malatyaspor)  

Ahmet Ataş-Mustafa Beşer
 

 

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