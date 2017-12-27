ÖZET İZLE: Konyaspor 1-0 Trabzonspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Konya TS maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Atiker Konyaspor, Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

20. dakikada Bero'nun altıpasın sağ çaprazından sert şutunda top kaleci Serkan’da kaldı.

31. dakikada sol kanattan gelişen atakta son çizgide Ferhat’ın gönderdiği topu ceza sahası içinde önünde bulan Ömer Ali’nin dönerek verdiği pasında penaltı noktasında Ali Çamdalı meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

38. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Sosa ceza sahası içine ortasını yaptı ancak topu Atiker Konyasporlu oyuncular kafa ile kornere gönderdi.

56. dakikada Olcay’ın sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Rodallega kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Serkan’da kaldı.

66. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Rodallega’nın sert şutunda top sol direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Topu takip eden Olcay’ın penaltı noktasının hemen solundan çektiği şut kalenin üzerinden dışarı çıktı.

78. dakikada topla birlikte sağ kanattan ceza sahası içine giren Sosa’nın altıpasın hemen sağından kaleye çektiği şut kaleci Serkan’da kaldı.

81. dakikada topla buluşan Ali Çamdalı’nın uzaklardan aşırtma vuruşu kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf xx, Yusuf Bozdoğan xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Filipovic xx, Ali Turan xx, Skubic xx, Ali Çamdalı xxx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Vedat Bora xx, Fofana xx, Milosevic xx

Yedekler: Abdulaziz, Andres, Selim Ay, Manyama, Savaş, İsmail, Kadir Kaan, Musa Araz

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Trabzonspor: Esteban xx, Emmanuel Mas xx, Tomas xx, Uğur Demirok xx, Kamil Ahmet xx, Kucka x, Okay xx,

Sosa xx, Olcay xx, Bero xx, Rodallega xx

Yedekler: Uğurcan, Arda, Castillo, Abdülkadir, Mustafa Akbaş, Pedro, Hüseyin, Yusuf, Abdurrahim

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Ali Çamdalı (dk. 31) (Atiker Konyaspor)

Sarı kart: Kucka, Okay (Trabzonspor), Fofana (Atiker Konyaspor)

H.İbrahim Parlak - Mustafa Yaşar Beşer

