ÖZET İZLE: Konyaspor 1-1 Başakşehir Maç Özeti,Golleri İzle|Konya Başakşehir kaç kaç bitti?

Maçtan dakikalar

5. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Mehdi, bekletmeden kaleye şutunu çekti, ancak top kaleci Volkan'da kaldı.

9. dakikada sol kanatta kısa pasla topla buluşan Emre'nin şutunda kaleci Serkan topu kornere gönderdi.

14. dakikada Milosevic'in kısa pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Jahovic'in kaleye şutunu gönderdi ancak, top yandın dışarıya çıktı.

16. dakikada ceza sahası yayı önünde aldığı kısa pasla topla ilerleyen Ömer Ali, ceza sahası yayı içine kadar topla ilerledikten sonra kaleye şunu çekti, topu kaleci Volkan kontrol etti.

21. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasına topun başına geçen Ferhat, paslaşarak kullandığı topla tekrar buluştuktan sonra ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte takım arkadaşından seken topa hareketlenen Moke kafa vuruşunu yaptı, ancak top üstten dışarıya çıktı.

36. dakikada orta alandan Emre'nin uzun pasında rakip ceza alanı içinde topla buluşan Adebayor, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti. Kaleci Serkan'ın ayaklarından seken topu takip eden Adebayor, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

38. dakikada Başakşehir'in kullandığı korner sonrasında kısa pasla topla buluşan Edin Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Serkan'ın kontrolünde kaldı.

45. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Ferhat, ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direkte bu topa hareketlenen Jahovic'in kafa vuruşunda top kalenin yanından dışarı çıktı.

65. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasına topun başına geçen Emre, ceza sahası dışına ortasını yaptı. Topa hareketlenen Edin Visca'nın vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

78. dakikada sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Orkan, ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direğe yakın bölgede topu kontrol eden Jahovic, araya giren savunma oyuncularının müdahalesiyle topu kaybetti.

86. dakikada sağ kanattan atılan kısa pasla topla buluşan Hadziahmetovic, rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası yayının hemen solundan kaleye şutunu gönderdi, kaleci Volkan Babacan iki hamlede topu kontrol etti.

90+2. dakikada sol kanatta kısa pasla topla buluşan Fofana ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte bu topa hareketlenen Skubic kafa vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu 1-1.

90+5. dakikada Orkan'ın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya xx, Kerem Ersoy xx, Hakan Yemişken xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Ferhat xx, Moke xx (Orkan dk. 66 xx), Ali Çamdalı xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx (Fofana dk. 75 xx), Mehdi xx (Hadziahmetovic dk. 85 ?), Jahovic xx

Yedekler: Carlgren, Volkan, Eren, Selim, Jonsson, Vedat, Musa

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Attamahx xx, Epureanu xx, Clichy xx, Emre x, Mahmut xx, Edin Visca xx (Gökhan dk. 88 ?), Napoleoni x (Arda dk. 63 x), Mossoro x (İrfan Can dk. 17 x), Adebayor xxx

Yedekler: Fehmi Mert, Bajic, Mevlüt, Chedjou, Kerim, Uğur, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Skubic (dk. 90+2) (Atiker Konyaspor), Adebayor (dk. 36) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Emre (dk. 90+4)

Sarı kartlar: Ömer Ali, Ferhat (Atiker Konyaspor), Adebayor (Medipol Başakşehir)



Ahmet Ataş-Mustafa Beşer

