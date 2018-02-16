ÖZET İZLE: Konyaspor 1-1 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle|Konyaspor Beşiktaş kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
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Maçtan dakikalar
24. dakikada ceza sahası içinde Vagner Love’nin yerden pasında Talisca’nın vuruşunda top Skubic’e çarparak geri döndü. Topu önünde bulan Talisca’nın yeniden dokunuşunda top kaleci Serkan’da kaldı.
27. dakikada sol köşeden paslaşılarak kullanılan korner vuruşunda Caner Erkin’in ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken meşin yuvarlak Babel'in önünde kaldı. Babel'in kaleye gönderdiği şutta ceza alanında Atiba’nın koluna çarpan top yön değiştirince kaleci Serkan’ı yanıltarak ağlara gitti. 0-1
36. dakikada Atiba’nın orta sahadan pasında topla buluşan Vagner Love'ın ceza alanına girer girmez kalesini terk eden Serkan Kırıntılı'nın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta gitti.
60. dakikada Eto’o’nun ceza sahası dışından gönderdiği topla buluşan Jahovic’in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Fabricio’nun sağından ağlarla buluştu. 1-1
71. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Babel’in ceza alanına girerek verdiği topla buluşan Lens’in gelişine vuruşunda kaleci Serkan ayağıyla topa dokunarak mutlak golü engelledi.
82. dakikada Ömer Ali’nin gönderdiği uzun topla buluşan Milosevic ceza alanında pasını Hadziahmetovic'e verdi. Sol çaprazdan Hadziahmetovic’in yaptığı vuruşta kaleye yönelen topu Pepe çizgi üzerinden kafayla uzaklaştırdı.
90+2. dakikada sağ kanattan Quaresma’nın ceza sahası çizgisi üzerinde sol ayağıyla kaleyi gören açıdan çektiği şut kaleci Serkan’da kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Kerem Ersoy xx, Hakan Yemişken xx
Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Skubic xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı xx, Jonsson x (Fofana dk. 46 xx), Milosevic xx (Volkan Şen dk. 90+7 ?), Mehdi xx, Eto’o xx (Hadziahmetovic dk. 72 x), Jahovic xxx
Yedekler: Emrullah, Volkan Fındıklı, Eren Albayrak, Selim Ay, Orkan Çınar, Vedat Bora, Musa Araz
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Beşiktaş: Fabricio xx, Gökhan Gönül xx, Pepe xx, Medel xx, Caner Erkin xx, Tolgay xx (Negredo dk. 67 x), Atiba xx, Lens xx (Quaresma dk. 78 x), Talisca xx, Babel xx, Vagner Love xx (Vida dk. 58 xx)
Yedekler: Tolga, Utku, Adriona, Fatih, Necip, Oğuzhan, Mustafa Pektemek
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Atiba (dk. 27) (Beşiktaş), Jahovic (dk. 60) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Filipovic, Ali Turan, Milosevic (Atiker Konyaspor), Pepe, Vagner Love, Talisca, Vida, Medel, Caner Erkin (Beşiktaş)
H.İbrahim Parlak - Mustafa Beşer