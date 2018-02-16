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ÖZET İZLE: Konyaspor 1-1 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle|Konyaspor Beşiktaş kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Konyaspor Beşiktaş geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Konyaspor 1-1 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle|Konyaspor Beşiktaş kaç kaç bitti?

16 Şubat 2018 21:53

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

24. dakikada ceza sahası içinde Vagner Love’nin yerden pasında Talisca’nın vuruşunda top Skubic’e çarparak geri döndü. Topu önünde bulan Talisca’nın yeniden dokunuşunda top kaleci Serkan’da kaldı.

27. dakikada sol köşeden paslaşılarak kullanılan korner vuruşunda Caner Erkin’in ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken meşin yuvarlak Babel'in önünde kaldı. Babel'in kaleye gönderdiği şutta ceza alanında Atiba’nın koluna çarpan top yön değiştirince kaleci Serkan’ı yanıltarak ağlara gitti. 0-1

36. dakikada Atiba’nın orta sahadan pasında topla buluşan Vagner Love'ın ceza alanına girer girmez kalesini terk eden Serkan Kırıntılı'nın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta gitti.

60. dakikada Eto’o’nun ceza sahası dışından gönderdiği topla buluşan Jahovic’in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Fabricio’nun sağından ağlarla buluştu. 1-1

71. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Babel’in ceza alanına girerek verdiği topla buluşan Lens’in gelişine vuruşunda kaleci Serkan ayağıyla topa dokunarak mutlak golü engelledi.

82. dakikada Ömer Ali’nin gönderdiği uzun topla buluşan Milosevic ceza alanında pasını Hadziahmetovic'e verdi. Sol çaprazdan Hadziahmetovic’in yaptığı vuruşta kaleye yönelen topu Pepe çizgi üzerinden kafayla uzaklaştırdı.

90+2. dakikada sağ kanattan Quaresma’nın ceza sahası çizgisi üzerinde sol ayağıyla kaleyi gören açıdan çektiği şut kaleci Serkan’da kaldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Kerem Ersoy xx, Hakan Yemişken xx
Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Skubic xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı xx, Jonsson x (Fofana dk. 46 xx), Milosevic xx (Volkan Şen dk. 90+7 ?), Mehdi xx, Eto’o xx (Hadziahmetovic dk. 72 x), Jahovic xxx

Yedekler: Emrullah, Volkan Fındıklı, Eren Albayrak, Selim Ay, Orkan Çınar, Vedat Bora, Musa Araz

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Beşiktaş: Fabricio xx, Gökhan Gönül xx, Pepe xx, Medel xx, Caner Erkin xx, Tolgay xx (Negredo dk. 67 x), Atiba xx, Lens xx (Quaresma dk. 78 x), Talisca xx, Babel xx, Vagner Love xx (Vida dk. 58 xx)

Yedekler: Tolga, Utku, Adriona, Fatih, Necip, Oğuzhan, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Atiba (dk. 27) (Beşiktaş), Jahovic (dk. 60) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Filipovic, Ali Turan, Milosevic (Atiker Konyaspor), Pepe, Vagner Love, Talisca, Vida, Medel, Caner Erkin (Beşiktaş)


H.İbrahim Parlak - Mustafa Beşer
 

 

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