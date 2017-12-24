ÖZET İZLE: Konyaspor 1-1 Fenerbahçe Maçı Özeti ve Golleri İzle|Konyaspor Fenerbahçe kaç kaç bitti?

Maçtan dakikalar
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8. dakikada Skubic’in sağ kanattan ceza sahasına ortasında altıpas önünde Milosevic’in şutunu kaleci Volkan kornere çeldi.
32. dakikada Skubic’in kullandığı taç atışında topla buluşan Ali Çamdalı’nın sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde auta gitti.
33. dakikada Valbuena ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Aatif’ın kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Serkan topu kornere çeldi.
34. dakikada Isla’nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Serkan topu iki hamlede kontrol etti.
43. dakikada Mehdi’nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Milosevic’in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
58. dakikada Isla’nın geri pası kısa düşünce topu kapan Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına girerek sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
66. dakikada Dirar’ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aatif’ın ortasında altıpas üzerinde Soldado’nun kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Serkan kurtardı.
69. dakikada sol kanattan Valbuena’nın köşe atışında altıpas içinde Mehmet Topal’ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
70. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Alper Potuk’un şutunda kaleci Serkan topa iki hamlede sahip oldu.
85. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Vedat’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Manyama’nın kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topa Skubic’in vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
90+4. dakikada sağ kanattan son çizgiye inerek yaptığı ortada ön direkte Fernandao’nun şutunda top direğe çarparak auta çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Ferhat Öztorun xx, Ali Turan xx, Skubic xx, Filipovic xx, Mehdi Bourabia xxx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı xx, Vedat Bora xx, Deni Milosevic xx
Yedekler: Carlgren, Abdulaziz, Selim Ay, Savaş Polat, Kadir Kaan, Musa Araz, İsmail Güven, Fofana, Manyama
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Fenerbahçe: Volkan xx, Josef de Souza xx, Isla xx, Hasan Ali xx, Neto xx, Oğuz Güçtekin xx, Aatif xx, Mehmet Topal xx, Dirar xx, Valbuena xx, Giuliano xx
Yedekler: Erten Ersu, Kameni, Yiğithan, Samed Karakoç, Serhat Kot, Ozan Tufan, Alper Potuk, Fernandao, Soldado
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı kart: Mehdi (Atiker Konyaspor)